Voedselbank en gemeente onderzoeken verhuizing naar Werkcentrum

De Ronde Venen – Voedselbank De Ronde Venen en gemeente De Ronde Venen hebben een intentieovereenkomst getekend voor de huisvesting van de Voedselbank in het Werkcentrum in Mijdrecht. Dit betekent dat de Voedselbank gaat onderzoeken of het technisch en financieel haalbaar is om naar deze locatie aan de Rondweg te verhuizen. Momenteel is de Voedselbank gevestigd in het gebouw van de voormalige school De Trekvogel, maar dit gebouw is niet langer beschikbaar. Samen met de gemeente is gezocht naar een nieuwe locatie, en die is mogelijk gevonden in het Werkcentrum. Om de verhuizing haalbaar te maken, start de Voedselbank binnenkort met een actie om geld in te zamelen voor de verbouwing van het Werkcentrum. De gemeente heeft toegezegd een eenmalige financiële bijdrage te leveren die gelijk is aan het bedrag dat de Voedselbank zelf inzamelt.

Goed bereikbaar

Voorzitter Willem van den Bruinhorst van de Voedselbank is blij met de samenwerking met de gemeente en de beoogde nieuwe locatie: “Het geeft rust voor de organisatie en biedt ons de mogelijkheid om verbeteringen door te voeren op het gebied van ARBO, opslag en hygiëne. Bovendien is het Werkcentrum goed bereikbaar per fiets en openbaar vervoer, wat zowel voor onze cliënten als vrijwilligers prettig is”.

Ook wethouder Cees van Uden (Vastgoed) is blij dat met het Werkcentrum een nieuwe locatie voor de Voedselbank lijkt te zijn gevonden. “De Voedselbank doet belangrijk werk dat we zoveel mogelijk willen ondersteunen. Daarom hebben we ons met de Voedselbank ingespannen een alternatieve locatie te vinden. Met het Werkcentrum zijn we daar volgens mij goed in geslaagd”.

Verbouwing en verduurzaming

Voor de Voedselbank het Werkcentrum kan betrekken, moet het pand worden verbouwd en aan de achterzijde met ongeveer 120 vierkante meter worden uitgebreid. Dit zorgt ervoor dat de beschikbare ruimte gelijk blijft aan de huidige locatie. De indeling van het Werkcentrum wordt aangepast om geschikte ruimten te creëren voor ontvangst, sorteren en opslag van producten, een zelfbedieningswinkel, een kledingbank, een kantine en een cliëntenkantoor. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de verduur-zaming van het pand. Het gebouw wordt beter geïsoleerd en er worden zonnepanelen op het dak geplaatst om de energiekosten te verlagen.

Fondsenwervingsactie

Zodra de financiële middelen beschikbaar zijn, kan De Voedselbank beginnen met de verbouwing. Daarom begint binnenkort een actie om geld in te zamelen. Inwoners en bedrijven krijgen dan de kans om op allerlei manieren een bijdrage te leveren. Voorzitter Van den Bruinhorst heeft er vertrouwen in: “Gelukkig dragen veel inwoners en ondernemers de Voedselbank een warm hart toe, wat we bij elke inzamelingsactie merken. Voor deze verhuizing zijn we afhankelijk van giften. Als we onze krachten als inwoners en ondernemers bundelen, ben ik ervan overtuigd dat we samen een duurzame toekomst voor de Voedselbank en haar cliënten kunnen realiseren in het Werkcentrum”.

Toekomst van De Trekvogel

Sinds 2019 maakt de Voedselbank, samen met andere maatschappelijke organisaties, gebruik van het gebouw van de voormalige basisschool De Trekvogel. Wethouder Van Uden licht toe: “De gemeenteraad heeft in 2019 besloten het gebouw voor vijf jaar beschikbaar te stellen. Die periode is nu afgelopen. We hebben samen met de Voedselbank gezocht naar een ander geschikt pand en zijn blij dat dit nu lijkt te zijn gevonden in het Werkcentrum. Ook met de andere gebruikers van De Trekvogel zijn we in gesprek om een nieuwe locatie te vinden. We hebben hiervoor tot begin 2026 de tijd”.

Over Voedselbank De Ronde Venen

Voedselbank De Ronde Venen ondersteunt inwoners van De Ronde Venen die het tijdelijk zelf niet redden. Momenteel ondersteunt de Voedselbank ongeveer 300 inwoners met voedselhulp, het verstrekken van (tweedehands) kleding en door middel van advies en begeleiding. Daarnaast levert de Voedselbank een duurzame bijdrage aan het tegengaan van verspilling door het inzamelen en verstrekken van voedsel en kleding. De Voedselbank De Ronde Venen draait voor 100% op vrijwilligers.

Op de foto: Voedselbank De Ronde Venen en de gemeente voor de beoogde nieuwe locatie.

Foto aangeleverd door de gemeente De Ronde Venen.