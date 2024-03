Vlinderbos doet mee BNNVARA Groep 8 aan de macht￼

Wilnis – Voor groep 8 is het laatste schooljaar op de basisschool natuurlijk altijd een bijzonder jaar. Voor groep 8 van Jenaplan Basisschool Vlinderbos in Wilnis was er dit jaar, naast de adviezen, doorstroomtoets, open dagen van de middelbare school en straks de musical, een wel heel leuk extraatje! Ze hebben meegedaan aan het tv-programma van BNNVARA ‘Groep 8 aan de macht’.

Presentatoren Emma Wortelboer en Sahil Amar Aïssa gaan in zes afleveringen langs bij zes verschillende groepen 8 die zich buigen over een lokaal- of landelijk probleem. De groep 8’ers krijgen de touwtjes in handen om Nederland een stukje beter te maken. En wie kunnen dit beter dan de kinderen van Vlinderbos. Samenwerken, plannen, zorgen voor elkaar, presenteren, stuk voor stuk jenaplanessenties die verweven zijn in ons onderwijs. De kinderen hebben met elkaar gekozen voor het thema ‘Red de bij’. Ze zijn van alles te weten gekomen over de verschillende bijen, waarom ze gered moeten worden en wat we zelf kunnen doen in de beleeftuin van Vlinderbos. Het was een hele bijzondere ervaring om mee te mogen werken aan een echt tv-programma en te ervaren hoe het allemaal werkt. Veel voorbereiden, omkleden, klaarzetten, filmen maar ook wachten tussen de scènes door en dan ook gewoon aan de weektaak. Wel in tv-uniform, dat wel.

Afgelopen zondag was de eerste van zes afleveringen van ‘Groep 8 aan de Macht’ te zien bij BNNVARA op NPO Zapp. Op zondag 7 april a.s. is het tijd voor de uitzending van Jenaplan Basisschool Vlinderbos, allemaal kijken!