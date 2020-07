Vliegverkeer Schiphol neemt geleidelijk toe

Het vliegverkeer van en naar Schiphol neemt geleidelijk toe nu veel mensen weer mogen, kunnen en willen reizen. Waar er op het hoogtepunt van de coronacrisis zo’n 125 vluchten per dag met 6.000 reizigers waren, neemt het aantal vluchten in juli toe tot 500 à 650 met 40.000 tot 60.000 reizigers. Schiphol houdt omwonenden via een nieuwsbrief op de hoogte van het effect in de regio van het toenemende vliegverkeer.

In dezelfde periode vorig jaar waren er dagelijks ruim 210.000 reizigers en om en nabij 1450 vluchten. Ondanks dat het aantal vluchten deze zomer veel minder is, zullen omwonenden merken dat er weer meer vliegverkeer is. In de burennieuwsbrief die Schiphol maandelijks verstuurt, besteedt Schiphol de aankomende edities extra aandacht aan het effect van het toenemende vliegverkeer. Iedereen kan zich aanmelden voor de burennieuwsbrief.