Vleermuizen zoeken met de boswachter

Amstelland – Kom mee wandelen met de boswachter op zaterdagavond 28 september om 19.00 uur. In het Amsterdamse Bos leven verschillende soorten vleermuizen. De boswachter neemt je mee op pad om deze bijzondere dieren te horen en te zien. De start van de wandeling is bij de grote parkeerplaats Geitenboerderij, Nieuwe Meerlaan 3 in Amstelveen. De wandeling is geschikt voor goede wandelaars vanaf 12 jaar. De kosten zijn 5 euro per persoon, graag gepast en contant betalen. Aanmelden is verplicht.

Paddenstoelenrondleiding

Deze workshop is geschikt voor iedereen vanaf 12 jaar. Start bij De Boswinkel. Kosten 5 euro per persoon. Maximaal 16 deelnemers. Aanmelden via 020-5456100 of www.amsterdamsebos.nl of in De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5, iedere dinsdag tot en met zondag geopend tussen 10.00 en 17.00 uur.

Ga mee met dé paddenstoelenexperts Henk en Jenny op zondagmiddag 29 september om 14.00 uur. Voordat de groep het Bos ingaat om zo veel mogelijk paddenstoelen te vinden, staat een smeuïge lezing met beeldmateriaal op het programma.