VIOS laat prima show zien!

Mijdrecht – Zaterdag 15 juni nam Show- & Marchingband VIOS deel aan de Open Dutch Showcorps Championships in Assen. Na heel veel dagen en avonden repeteren wil je dan natuurlijk zo hoog mogelijk eindigen. Dat is tenslotte in elke wedstrijd het streven. Show- & Marchingband VIOS was ingeschreven in de zogenoemde ‘Starklasse’. De beste vier uit deze klasse mochten ’s avonds nog een keer optreden tijdens de Finals. Wat prachtig om te zien dat iedereen dan de goede focus heeft en de meest perfecte show tot nog toe laat beleven. Na afloop stond iedereen gewoon te trillen omdat de show zo goed ging! Maar daarna ben je verder afhankelijk van de andere korpsen in dezelfde klasse, hun uitvoering en bovenal de mening van meerdere juryleden. Valt jouw show bij hen in de smaak? En hoeveel punten delen ze je toe?

Maximale

De korpsleden hebben tijdens de ODSC het maximale uit zichzelf gehaald. In een sterk deelnemersveld liet het aantal behaalde punten zien dat VIOS een vijfde plaats had behaald, met maar een nipt verschil met de nummer vier. Een prima notering tijdens een kampioenschap, maar wel jammer dat je dan niet mee mag doen met de Finals. Met opgeheven hoofd en in een goede sfeer konden we terug naar Mijdrecht. Want zoals voor het optreden al tegen elkaar was gezegd: houd het gevoel vast dat we de afgelopen repetities hebben opgebouwd en maak er de beste show tot nu toe van. En dat hebben de muzikanten van VIOS zeker gedaan.

Zaterdag 29 juni a.s. staan we voor onze belangrijkste jury. Dan mag u onze show ‘Can’t Take My Eyes’ ’s middags komen bekijken en beluisteren tijdens Taptoe Mijdrecht op het Raadhuisplein. Komt allen en geef deze kanjers na afloop het applaus dat ze verdienen!