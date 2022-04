Vintage Modeshow groot succes geworden.

Regio – Na een verplichte rust van bijna 2 jaar was het zondag 10 april eindelijk zover.

De Soroptimistclub Uithoorn/De Ronde Venen presenteerde zich met de Vintage Modeshow en de verkoop van nieuwe en gebruikte kleding in de kas bij van der Wilt Gerbera’s. in Mijdrecht.

De kas was omgebouwd tot catwalk en de werkruimte was omgebouwd tot een heuse kledingzaak inclusief pashokjes. Ruim 130 dames (en een enkele heer) bezochten de show.

De opening werd verzorgd door de President van de club, waarna Stichting de Mama’s een presentatie hield over het goede doel, namelijk het geven van naaicursussen aan vrouwen in Afrika. Hierdoor krijgen de vrouwen meer vertrouwen in zichzelf en leren zij meer zelfredzaam te zijn. Na de naaitraining kan iemand heel gemakkelijk voor zichzelf beginnen, omdat er nauwelijks tot geen startkapitaal nodig is. Naaiopdrachten kun je gemakkelijk vanuit huis aannemen en uitvoeren.

De opbrengst van het Vintage evenement was € 3000,00, waarmee ca 14 vrouwen een naaicursus kunnen volgen.

14 mannequins

In de kas toonden 14 mannequins (waarvan ruim de helft Soroptimist zijn) de leukste vintage en nieuwe kleding op de catwalk. Dit was nooit mogelijk geweest als onze hoofdsponsor Modehuis Blok de club niet met zoveel kleding en materiaal gesteund had.

Tijdens en na de show werden de gasten voorzien van een drankje en vele culinaire hapjes.

Dit met dank aan de Alexanderhoeve kaas & noten, Wagenaar Poelier& Traiteur, Volendammer visspecialiteit Schilder, F. van Ingen Keurslager en wijnhandel The Art of Wines.

Na de show was er ruim gelegenheid om alle kledingrekken te bestuderen en kleding, tegen zeer lage prijzen, te kopen. Er is dan ook veel kleding verkocht.

Restant kleding wordt, via het Leger des Heils, geschonken aan Oekraïense vluchtelingen.

Soroptimistclub Uithoorn de Ronde Venen dankt al haar bezoekers en sponsoren en wij verheugen ons op onze volgende activiteit: een pub-quiz, waar natuurlijk weer een goed doel aan verbonden wordt.