Vinkeveners strijden voor veilige oversteekplaatsen

Twee weken geleden is op initiatief van Lyône Pothuizen uit Vinkeveen een petitie gestart met als titel ‘Veilig oversteken in Vinkeveen’. Deze petitie is inmiddels ruim 400 maal ondertekend, zowel digitaal als bij de lokale supermarkt. De bedoeling is om in De Ronde Venen, en in dit geval Vinkeveen, de oversteekplaatsen veiliger te maken middels aanpassingen en betere (led)verlichting.

Met name de gevaarlijke drukke bocht bij de sportvelden is een doorn in het oog voor veel inwoners. Zoals op de foto te zien, zijn er twee oversteekplaatsen maar geen zebrapad voor voetgangers.

Zowel de initiatiefneemster als de te lezen reacties op Facebook vinden dat hier levensgevaarlijke situaties ontstaan. Zeker omdat aan de overzijde van de weg, een bushalte en sportverenigingen gehuisvest zijn. Zoals op de foto te zien, is ook opmerkelijk dat er haaientanden aan één zijde van de weg aanwezig zijn.

Aanstaande donderdag, 28 november, zal Lyône Pothuizen voorafgaand aan de raadsvergadering in het gemeentehuis, de lijsten met meer dan 400 handtekeningen overhandigen aan de verantwoordelijk wethouder.