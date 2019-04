Vijf bands in finale Popprijs Amstelland

Aalsmeer – Zaterdag 30 maart is de tweede voorronde van de Popprijs van Amstelland gehouden in N201. Er zijn dit keer geen twee, maar drie bands benoemd tot waardige finalisten.

Switchboard ging er ruimschoots vandoor met de publieksprijs. De jury kon echter geen keuze maken en besloot de juryprijs te geven aan zowel KY als aan Lief Dagboek.

Alle finalisten zijn nu bekend. Voor de Popprijs van Amstelland gaan strijden: Charger, Tabacco Flavoured Kisses, KY, Lief Dagboek en Switchboard. De finale is op zaterdag 4 mei in P60 te Amstelveen. Aanvang is 20.15 uur en kaarten zijn in de voorverkoop te bestellen via https://bit.ly/2FdLT40

Foto: Marcelle Ohm