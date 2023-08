Vier dagen feest in Wilnis met het bekende Wilnis Festival

Wilnis – Wilnis Festival 2023 staat voor de deur, in week 33, dit jaar van 16 t/m 19 augustus, is het weer vier dagen feest in het Speelwoud in Wilnis.

Met veel enthousiasme organiseren Ben, Jochem, Silvia en velen vrijwilligers, al vanaf 1985, ieder jaar opnieuw, het Wilnis Festival. Al die jaren richten zij zich al op de verschillende doelgroepen en hopen, door een wat breder programma neer te zetten, er voor iedere bewoner van Wilnis en omstreken een gezellig festival van te maken.

De dagprogramma’s worden gratis aangeboden, voor het avond- programma zijn losse dagkaarten en passe-partouts te koop via Smit Fietsen Wilnis of Eetcafé ’t Kruytvat in Vinkeveen. Ook dit jaar zorgt de huis-DJ Stijn Wonder weer elke avond voor feest tussen de live-optredens door. Het programma:

Woensdag 16 augustus

Het festival start traditiegetrouw op woensdagmiddag 16 augustus met de Jumbo kindermiddag. Er is gezellige muziek voor een kinderdisco en de vrijwilligers zitten klaar om iedereen te voorzien van een prachtig geschminkt gezicht. Ongetwijfeld is er voor iedereen ook wat lekkers en kun je grabbelen in de grabbelton. En als je daar allemaal op bent uitgekeken, kun je natuurlijk ook nog een rondje over de kermis. Het feest is vanaf 14.00 uur.

20.00 uur Klompenrace

Onder het motto: een jaar niet geracet is een jaar niet gefeest, zal brandweer Wilnis ook dit jaar weer de klompenrace organiseren. De start van de race is om 20.00 uur voor de brandweerkazerne bij het festivalterrein. De drie snelste lopers en loopsters mogen na afloop een mooie trofee in ontvangst nemen.

Deelnemen kan vanaf 15 jaar en uitsluitend op oud Hollandse houten klompen (voor de start wordt het materiaal gecontroleerd). Inschrijven kan op woensdag 16 augustus vanaf 19.00 uur bij de brandweerkazerne, deelname is gratis.

De prijsuitreiking vindt plaats op het festivalterrein, direct na afloop van de race. Stof dus allemaal de klompen af of haal ze uit het vet en tot ziens bij de klompenrace!

20.00 uur in de tent: Marco Schuitmaker en Fragment

Op Koningsdag 2023 was Schuitmaker met zijn nummer ‘Engelbewaarder’ te gast bij 538 Koningsdag van Radio 538. Een dag eerder kreeg hij een Gouden Plaat voor het nummer in ontvangst. Na het bereiken van de Nederlandse hitlijsten volgde er op 26 mei 2023 een hardstyle-remix in samenwerking met Outsiders uitgebracht. Nu maakt Marco Schuitmaker zich op voor een warm welkom op het podium van Wilnis Festival. Waar wij met z’n allen ‘Engelbewaarder’ uit volle borst mee zullen zingen.

Fragment

Weet jij het nog? In 2016 en 2017 stond Fragment al in Wilnis op het podium. En ondanks dat zij beide keren op één van de rustigste avonden van de week stonden, wisten zijn toch de tent op z’n kop te krijgen. Wat een energie, humor en goede interactie met het publiek heeft deze band!

Deze Engels-Nederlandse band kun je gerust spectaculair en verrassend noemen. Ze zorgen voor een flinke dosis energie en aanstekelijke covers in een eigenwijs Fragment-jasje.

Donderdag 17 augustus

Al sinds jaar en dag wordt op donderdagmiddag tijdens het Wilnis Festival een fantastische bingo georganiseerd voor 55-plussers. Dankzij enthousiaste vrijwilligers, de plaatselijke ondernemers en de hoofdsponsors van de middag; de Partijcentrale & Smit groep, zijn er tafels vol prijzen beschikbaar, dus grote kans dat u met één of meerdere prijzen de tent weer verlaat aan het einde van de middag Hoe dan ook; de tent is open vanaf 13.30 uur. Gezellig als u er (weer) bij bent.

20.00 uur René Karst

In 2019 en 2021 stond hij al eens op het podium in Wilnis en ze zongen allemaal uit volle borst mee: ‘Atje voor de Sfeer’ en natuurlijk ook ‘Liever te dik in de kist’. René Karst, de man met de bril, staat garant voor een avond feest!

The Rivals

De vijf-koppige party-machine voor iedere gelegenheid! Met uitschieters op de Schaal van Richter als gevolg. Ze tillen ieder feest naar het hoogste level. Tijdens dit energieke spektakel, vol met je favoriete meezingers, laat The Rivals een spoor van verloren stembanden achter! Door gebruik te maken van een indrukwekkende lichtshow gaat bij iedere gelegenheid het dak eraf.

Vrijdag 18 augustus

13.30 uur Voetvolley

Wat is voetvolley? Voetvolley is een variant op volleybal, waarbij je de bal niet met de handen mag spelen. Net als bij volleybal mag je de bal per persoon 1x raken, 1x de grond raken op een helft en maximaal 3x de bal per helft raken.

Regels bij voetvolley: De ‘opslag’ vindt plaats d.m.v. de bal met een dropkick vanachter de achterlijn in één keer over het net in het spel te brengen. Per speler mag de bal 1x worden geraakt en maximaal 3x worden overgespeeld (3x raken aan één kant van het net). Raakt de bal 2x de grond aan één zijde van het veld, dan is er een punt gemaakt. Degene die een punt heeft gemaakt begint met de ‘opslag’.

Wil jij met je team meedoen dan kun je je opgeven via feest@wilnisfestival.nl.

16.00 uur Vrijdag Middag Borrel

De drukke werkweek zit er weer op en het is tijd om met collega’s, vrienden en familieleden deze op gepaste wijze af te sluiten. De organisatie en vrijwilligers van het Wilnis Festival zorgen ervoor dat vanaf 16.00 uur de ideale omstandigheden worden gecreëerd; een heerlijk terras, live muziek, gekoelde drankjes in de buurt en hopelijk een heerlijk zonnetje.

20.00 uur in de tent

DJ Stijn, Wonder, Dik en Gezellig en als klapstuk Johnny Romein net als Dré en de Tilt.

Zaterdag 19 augustus

13.00 uur Beachvolleybaltoernooi

20.00 uur in de tent: Wilbert Pigmans en Party Criminals

02.00 uur Sluiting