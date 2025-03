Verwendag in Inloophuis ’t Anker geslaagd

Mijdrecht – De jaarlijkse Verwendag vond op dinsdag 18 maart plaats in Inloophuis ’t Anker in Mijdrecht. Dit jaar al voor de achttiende keer; een traditie die elk jaar opnieuw zorgt voor verbondenheid en de gasten de gelegenheid biedt om even los te komen van hun zorgen. Ongeveer 45 gasten werden verwelkomd met een kop koffie en heerlijke taart, gesponsord door de HEMA, waarna de dag van start ging.

Inloophuis ’t Anker biedt steun aan mensen die zelf of in hun omgeving met kanker te maken hebben. De impact van de ziekte maakt momenten van rust en zorgeloze ontspanning des te belangrijker. De Verwendag was dan ook een uitgelezen kans om in rust en ontspanning te genieten van persoonlijke verwenmomenten.

Gedurende de dag stonden twaalf vrijwilligers klaar om de gasten in de watten te leggen. De gasten konden genieten van ontspannende massages, gezichtsbehandelingen, manicures, pedicures, bloemstukjes maken en zelfs een knipbeurt bij de kapper. Daarnaast was er tijd om met elkaar bij te praten en ervaringen te delen, wat voor veel gasten minstens zo waardevol was als de behandelingen zelf.

Joke en Veronique verzorgden een heerlijke, uitgebreide lunch en de dag werd afgesloten met een gezellige borrel, waarna de gasten huiswaarts keerden, met een ontspannen gevoel, mooi gelakte nagels, een frisse coupe en een zelfgemaakt bloemstukje als aandenken. Dankzij de inzet van de vrijwilligers was het weer een geslaagde en waardevolle dag, die de bezoekers nog lang zal bijblijven.

Op de foto: Ongeveer 45 gasten kwamen naar de Verwendag in ’t Anker. Foto: aangeleverd.