Vertier voor elk wat wils dit weekend in Aalsmeer

Aalsmeer – Het weekend staat voor de deur en natuurlijk bruist het in Aalsmeer weer van de activiteiten. Het wordt een zonnig weekend en dat komt goed uit, er zijn twee grote buiten-evenementen.

Zwembaden open

Op zaterdag 1 juni wordt in Het Oosterbad de jaarlijkse familie-estafette gehouden. Ook zijn er zwemwedstrijden voor jong en oud. De aanvang is 13.00 uur en het natuurbad is te vinden aan de Mr. Jac. Takkade. Buiten zwemmen kan overigens vanaf dit weekend ook in zwembad De Waterlelie aan de Dreef in de Hornmeer. Hard is gewerkt om de buitenbaden te vullen, maar zaterdag 1 en zondag 2 juni kan er gespeeld en gezwommen worden in het buitenwater. De Waterlelie is beide weekenddagen open van 10.00 tot 17.30 uur.

Cactussen en livemuziek

Nog meer tips voor deze zaterdag: Open dag bij handelskwekerij Ubink aan de Mijnsherenweg 20 in Kudelstaart. Cactussen in alle maten en soorten en er zijn diverse leuke activiteiten voor alle jonge bezoekers. De open dag is van 9.00 tot 16.00 uur. De zaterdag met livemuziek afsluiten kan in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. De band ‘Brand Ares’ verzorgt hier een optreden. Open vanaf 21.00 uur.

Klassieke auto’s en poppenkast

Ook zondag 2 juni biedt Aalsmeer vertier voor jong en oud. Klassieke auto’s en motoren kijken kan tijdens de twaalfde editie van Aalsmeer Roest Niet. Zo’n 200 voertuigen gaan een rit door de omgeving maken. De stoet vertrekt om 9.00 uur bij The Beach aan de Oosteinderweg 247a en komt hier weer terug vanaf 14.30 uur. Van de finish wordt altijd een gezellig feestje gemaakt met muziek en in hal 3 is de expositie ‘Aalsmeer Toen’ te bezichtigen. Voor de jongste inwoners verzorgt Poppentheater Zelen zondag twee voorstellingen van ‘De Wolf en de 7 geitjes’ in de hooizolder van kinderboerderij Boerenvreugd aan de Beethovenlaan in de Hornmeer. De voorstellingen zijn om 11.00 en om 15.00 uur. Daarna of daarvoor is er volop gelegenheid om te spelen in de speeltuin en kennis te maken met alle boerderijdieren.

Voetbal en handbal

Sportliefhebbers kijken ook vast al reikhalzend uit naar het weekend. FC Aalsmeer speelt zaterdag 1 juni thuis in de Beethovenlaan tegen ASV Arsenal en aanmoediging langs de lijn kunnen de heren wel gebruiken. Aanvang is 14.30 uur. En dan zondag 2 juni: De bekerwedstrijd om de handbal landstitel. Wint Greenpark Aalsmeer van Kras Volendam dan is het kampioenschap binnen. Bij gelijk spel wacht een derde wedstrijd. Super spannend dus. De wedstrijd wordt in Volendam gespeeld en begint om 16.00 uur. En voetbal kijken kan ook op zondag 2 juni. RKDES neemt het thuis aan de Wim Kandreef in Kudelstaart op tegen SV Charlois vanaf 14.00 uur. Ook RKDES hoopt op veel support van inwoners.

Prettig weekend!