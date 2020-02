Vernieuwing brandweerposten in De Ronde Venen

De vier brandweerposten van gemeente De Ronde Venen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Voor het in standhouden van de (brand)veiligheid van de inwoners is goede en efficiënte huisvesting noodzakelijk. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom ingestemd met renovatie van de kazernes in Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis en met nader onderzoek naar een nieuwe locatie voor de post van Abcoude.

De brandweerposten in gemeente De Ronde Venen variëren in leeftijd van 30 tot 70 jaar. Uit onderzoek in opdracht van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is gebleken dat zij op het gebied van onder meer Arbo niet meer voldoen aan de wettelijke eisen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor de brandweervrijwilligers. Bovendien wil de gemeente haar panden verduurzamen. In Abcoude is het gebouw bovendien dusdanig verouderd dat de nieuwe brandweerauto’s niet in het huidige pand passen.

Het college van gemeente De Ronde Venen heeft ingestemd met de revitalisatie van de vier brandweerposten. Het gaat daarbij om verbouwing van de brandweerposten Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis. Voor de brandweerpost Abcoude volgt een haalbaarheidsonderzoek naar een nieuwe locatie Het huidige gebouw van Abcoude is vanwege de leeftijd, ligging en staat van het pand ongeschikt om grootschalig te verbouwen. De gemeenteraad bespreekt de vernieuwing van de brandweerposten in de vergadering van 26 maart.

Op bijgaande foto de brandweerkazerne Mijdrecht