Verlichte stoet in donkere dagen

Uithoorn – Vanavond reed een bont verlichte stoet met auto’s door Aalsmeer, Uithoorn en Kudelstaart. Een beetje licht tijdens deze donkere dagen was het idee achter deze rondrit. Vorig jaar was de eerste editie met ongeveer acht versierde auto’s. ‘Eentje begon met lampjes en toen gingen we dat met meer doen. Een van de meiden zei dat het misschien leuk was om langs de ouderen te rijden. En zo is het tot stand gekomen,’ aldus een van de organisatoren. Dit jaar werd het uitgebreid naar 25 tot 30 auto’s. Ook dit jaar kregen de deelnemers positieve en enthousiaste reacties.

Foto: VLN Nieuws – Laurens Niezen