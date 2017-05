Verkoop producten handwerksoos

Aalsmeer – Alvast noteren in de agenda, volgende week vrijdag 19 mei staan de vrijwilligers van het Rode Kruis weer in de Albert Heijn in Kudelstaart. Van 09.00 tot 17.00 uur kunnen allerlei handgemaakte cadeautjes gekocht worden. Er zijn truien, mooi geborduurde kussenslopen, babymutsjes en slabbetjes.

De dames van de handwerksoos hebben de afgelopen maanden ook hard gewerkt aan mooie tafelkleden. En natuurlijk zijn er sokken in vele maten. Van de opbrengst worden nieuwe materialen gekocht, zodat de deelnemers aan de handwerksoos weer kunnen haken, breien en borduren.

Niet in de gelegenheid vrijdag langs te komen? De dames van de handwerksoos en hun producten zijn elke maandag van 14.00 tot 16.00 uur te vinden in Zorgcentrum Aelsmeer aan het Molenpad.

Geïnteresseerd in handwerken bij het Rode Kruis? Iedereen is welkom en kan altijd even komen kijken of meteen meedoen. Deelname aan de soos is gratis en voor koffie en thee wordt gezorgd. Mail voor meer informatie over de handwerksoos naar: aalsmeer.rodekruis@gmail.com.