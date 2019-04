Verdachte steekincident aangehouden

Uithoorn – Op maandag 25 maart rond half acht in de avond werd een meisje uit Uithoorn in de bus vanuit Amstelveen naar Uithoorn aangeklapt door een jongeman. Het meisje wilde niets van de man weten en is bij een ander meisje gaan zitten.

Daarna heeft zij haar vader gebeld, die haar stond op te wachten bij het busstation. Er ontstond een woordenwisseling tussen de vader en de jongeman en de twee raakten slaags. De jongen haalde een mes tevoorschijn en verwondde de vader hiermee. Hij liep een wond op aan zijn oor.

De politie nam het steekincident hoog op en is een onderzoek gestart. Afgelopen maandag 9 april is een verdachte aangehouden bij het busstation in Amstelveen. Een 25-jarige man uit Uithoorn is meegenomen voor verhoor.