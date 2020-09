Veranderingen in Dorpshuis De Boei

Vinkeveen – Per 1 oktober 2020 zal de exploitatie van het horeca gedeelte in de Boei worden uitgevoerd door Simone en Arwin Reijm die handelen onder de naam Reijm Horeca. Reijm Horeca zal het horeca gedeelte in de Boei pachten. Reijm Horeca heeft ruime horeca-ervaring en pacht o.a. de horeca in het sport- & zalencentrum de Willisstee zodat zij nu zowel De Boei als de Willestee onder haar hoede heeft. Ook treedt Reijm Horeca met ingang van 1 oktober a.s. op als beheerder van de Boei. Voor reserveringen blijft de gangbare wijze gehandhaafd met het bekende Telefoonnummer en E-mail adres. Per oktober 2020 wordt het bestuur versterkt met:

Odette Vermeulen: Directeur is bij het ROC te Amsterdam en verzorgt momenteel de balletlessen in de Boei. Jan Klerk: Voormalig bestuurslid van de Boei en heeft ruime ervaring in het openbaar bestuur en is daarnaast bouwkundige. Het huidige bestuur bestaat uit: Coen van Veen: Penningmeester en voormalig bankier, Rolf Jaarsma: Voorzitter en advocaat