Veiligheidsdag in Amstelveen

Amstelland – Heeft u altijd al eens in een brandweerauto of politiebusje willen zitten of willen ervaren hoe het voelt om een brandweerpak te dragen? Nieuwsgierig hoe hard een ambulance kan rijden en welke spullen ze bij zich hebben om iemand in nood te helpen? Kom dan op zaterdag 14 oktober tussen 9.00 en 16.00 uur naar de Veiligheidsdag op het Stadsplein/Rembrandtweg in Amstelveen. Iedereen is welkom.

Het is de week van de Veiligheid. Daarom pakken de gemeente en hulpdiensten op zaterdag 14 oktober groots uit. Een unieke kans om kennis te maken met de organisaties die 24/7 klaar staan voor uw veiligheid en welzijn. Zij bieden u graag een kijkje in de keuken, met spectaculaire reddingsacties, reanimaties, aanhoudingen van verdachte personen en nog veel meer.

Maar dat is nog niet alles! Naast de politie, brandweer en ambulance zijn ook andere diensten aanwezig, zoals gemeentelijke handhaving, de Boswachterij, het GVB Veiligheidsteam, bergingsbedrijven en de Douane. Er is ook een Veiligheidsmarkt met informatie en advies over uw persoonlijke veiligheid. De Veiligheidsdag wordt zaterdag officieel geopend om 10.15 uur door burgemeester Tjapko Poppens.