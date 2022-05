Veilig zwemmen bij 150 open zwemwaterlocaties

Regio – Afgelopen zondag 1 mei is het zwemseizoen voor zwemmen in oppervlaktewater gestart! Zwemmen betekent plezier voor jong en oud en is vooral gezond. In Noord-Holland zijn meer dan 150 officieel aangewezen zwemwaterlocaties waar je veilig kunt zwemmen.

Goed voorbereid

Maak de komende maanden gebruik van de vele mooie zwemwaterlocaties in Noord-Holland! Kijk op zwemwater.nl of de zwemwaterapp (zie Google Play en App Store) voordat je op pad gaat. Je ziet dan vooraf of er bijvoorbeeld gezondheidsrisico’s zijn waardoor je beter een andere locatie kunt kiezen. Op het bord bij de locatie kun je dat natuurlijk ook zien, maar dat is misschien wat laat. Door de sluiting van de zwembaden is het de afgelopen periode lastig geweest om de zwemvaardigheid op peil te houden. Wees je daarvan bewust en houd vooral kleine kinderen extra in de gaten. Zwemmen in oppervlaktewater is altijd op eigen risico. Zorg ervoor dat je zwemvaardig bent.

Zo veilig mogelijk

Zwem uitsluitend bij aangewezen zwemwaterlocaties. Op deze locaties worden waterkwaliteit en veiligheid gecontroleerd. Alle officieel aangewezen zwemwaterlocaties zijn opgenomen op zwemwater.nl. Bij de zwemwaterlocatie zelf zijn ze te herkennen aan een blauw informatiebord van de provincie.

Gezondheidsrisico’s

Zwemmen in oppervlaktewater kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Er is bijvoorbeeld kans op maag- en darmklachten, zwemmersjeuk, oorontsteking en de Ziekte van Weil. Op officiële zwemwaterlocaties controleert de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord tussen 1 mei en 1 oktober de waterkwaliteit. Dat wordt in opdracht gedaan van de provincie Noord-Holland.