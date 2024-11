Geslaagd Concert met Concept bij Atelier Pascale

Uithoorn – Nieuwsgierig en enthousiast liepen de kinderen in hun pyjama en met knuffels de trappen op naar de pianozaal van Atelier Pascale in het voormalige ING-gebouw aan de Meerlaan. Pascale had de ruimte ingericht als kinderslaapkamer, met kleurige matrassen, kleden op de grond, kleden onder de piano, fleurige decoratie, skippyballen en makkelijke zitkussens.

Pascale legde uit: kom bij de piano kijken, zie hoe het geluid gemaakt wordt, je mag gaan liggen luisteren, je mag spelen met de spulletjes hier en als je wil mag je aan het eind met mij meespelen, maar je mag niet praten. Duidelijke regels die uitstekend werkten. De kinderen vermaakten zich een half uur met de vrolijke muziek van Pascale. Onder de piano, op een krukje naast Pascale, hoofden bijna in de piano, huppend op een skippybal of gewoon liggend op een matras bij de ouders. Aan het slot werd er nog gezamenlijk een poging gedaan om Halleluja van Leonard Cohen te zingen. Als uitsmijter speelden er nog enkele kinderen met glimmende oogjes samen met Pascale wat à l’improviste op de piano. Toen was het tijd om naar bed te gaan. Sommige kinderen liepen met knuistjes in de ogen met papa of mama naar huis of de auto, anderen hadden de smaak van opblijven wel te pakken. Het was een geslaagde avond, dit eerste Concert met Concept.

Pascale heeft ook een tweede Concert met Concept gepland, maar dan voor volwassenen: vrijdagavond 13 december, 20.00 uur speelt de Franse jazzpianist/componist Antoine Hervé uit Parijs. Aanmelden via event@pascalef.eu

Uithoorn kent veel kunstzinnige initiatiefnemers. Met Pascale heeft het er nog weer een bij! Meer weten van Pascale? Kijk op www.pascalef.eu

Foto is aangeleverd