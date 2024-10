Veel belangstelling op bijeenkomst gezamenlijke nieuwbouw

De Ronde Venen – Afgelopen donderdag beleefde Wilnis een extra inloopbijenkomst om van bewoners te horen wat ze vinden van het plan voor het nieuwe, kleinere dorpshuis. Het huidige dorpshuis De Willisstee is verouderd en heeft dringend onderhoud nodig wat hoge kosten met zich meebrengt. Daarnaast is het schoolgebouw van de Koningin Julianaschool aan de Stationsweg 7 in Wilnis oud en wordt te klein. Daarom is er behoefte dat er iets moet gebeuren in Wilnis. Maar dat heeft veel voeten in de aarde en het lijkt erop dat nog niet alle neuzen dezelfde kant op staan en het participatieproces hier een belangrijk aandachtspunt is.

Nogmaals inloopavond

De gemeenteraad had er eind september twee avonden voor nodig om dit heikele punt te bespreken en kwam er zelfs toch nog een vervolg op het eerder weggestemde raadsvoorstel via een ongebruikelijke weg van een zgn. “motie vreemd aan de orde van de dag”. Op 10 oktober organiseerde de gemeente samen met de Koningin Julianaschool nogmaals een inloopavond om alle inwoners de gelegenheid te geven om de plannen te bekijken en te laten zien wat de relatie is met andere ontwikkelingen in Wilnis.

Toekomstbestendig, multifunctioneel gebouw

De gemeente heeft samen met het schoolbestuur de mogelijkheden onderzocht voor vervangende nieuwbouw van de Koningin Julianaschool op de locatie van dorpshuis De Willisstee. Dit heeft geleid tot de beslissing om een toekomstbestendig gebouw te ontwikkelen met de functies dorpshuis, school, kinderopvang en buitenschoolse opvang. De huidige gebruikers van het dorpshuis zijn betrokken hoe ze de nieuwe ruimten samen kunnen gaan gebruiken. Dit werd op de inloopavond aan de hand van diverse uitwerkingen op presentatieborden door gemeenteambtenaren uitgelegd aan de geïnteresseerde bezoekers.

Grote opkomst

Dat het een hot item is bleek wel uit de grote opkomst van de inloopavond. Hoewel het tijdstip tussen 16.30 – 18.30 uur op een doordeweekse dag voor werkende mensen niet gelukkig gekozen was, waren er veel belangstellenden. Ook zagen we wethouders en veel raadsleden die het gesprek met de aanwezigen aangingen. Veel bezoekers gaven aan zich min of meer niet gehoord te voelen. Zo boden vertegenwoordigers van muziekvereniging Viribus Units, Het ROM-koor en Cultuurhuis Mijdrecht wethouder Cees van Uden een petitie aan met de vraag of er ook voor hun nog ruimte beschikbaar was in de nieuwbouwplannen en of zij een podium kunnen krijgen in de Willisstee. Hoewel er eerder dit jaar al een informatiebijeenkomst was geweest bleek er overduidelijk behoefte aan een nog betere participatie invulling.

De dorpsraad

De dorpsraad was ook vertegenwoordigd en gaf uitleg over hun zienswijze in dit dossier wat belangrijk is voor inwoners en ondernemers van Wilnis. In een gesprek met vertegenwoordigers van de dorpsraad gaven zij aan dat wat hun betreft de puzzel nu pas begint. Hun zienswijze is dat bij het voorliggende voorstel van de gemeente helemaal nog geen rekening is gehouden met de vraag naar meer ruimte, vooral van koren en muziekverenigingen. Voor het repeteren en uitvoeringen. Dit is niet alleen een probleem in Wilnis, het speelt ook in Mijdrecht. En per saldo gaat er nu heel veel ruimte in openbare gebouwen verloren. Want de locatie die de Julianaschool in het dorpshart achterlaat, zou zoals het nu is aangegeven, verloren gaan aan woningbouw.

Terug naar de tekentafel

De Dorpsraad geeft aan dat er in het dorpshart juist behoefte is aan meer ruimte voor ontmoeten voor jong en oud, clubs en workshops. Bovendien verliest het dorpshart met dit plan zo haar karakter met de dynamiek die het nu heeft van de school als dit vervangen wordt met louter woningbouw. Kortom het lijkt erop dat de gemeente dus terug naar de tekentafel moet als het aan de dorpsraad ligt. Volgens hen is de integrale aanpak die werd beloofd er nog niet.

Participatie

De Dorpsraad Wilnis en de werkgroep Historisch Dorpshart Wilnis willen niet alleen maar commentaar leveren maar ook zeker hun bijdrage leveren. Hun doelstelling is immers dat ze zich willen inzetten voor een zinvolle toekomst van het dorpshuis en het oude schoolgebouw aan de Julianastraat. Het gaat dus niet alleen om de bouw van een nieuw dorpshuis De Willisstee maar ook een gewenste invulling op de plaats van het schoolgebouw. Hierbij is participatie het toverwoord, want het gaat natuurlijk om de mensen die werken en wonen in Wilnis en de (potentiële) toekomstige gebruikers van het multifunctioneel nieuwe dorpshuis.

Enquête uitgezet

Om de participatie goed vorm te geven en iedereen te betrekken hebben zij een enquête uitgezet met de vragen; ‘Welke functies zou een goed functionerend dorpshuis moeten hebben? Wie gaan dit doen? Wat is of wordt de rol van vrijwilligers? Welke functie hebben we in het dorpshart nodig? Wat zou gerealiseerd kunnen worden om aanloop en reuring te behouden in het dorpshart als de Julianaschool daar weg is? U kunt de enquête nog invullen via www.wilnisinfo.nl en uw stem laten horen. De uitkomst van deze enquête zal gedeeld worden.

Beheercommissie dorpshuis

De gemeente gaf op de bezoekers van de inloopbijeenkomst nog de mogelijkheid om een reactieformulier in te vullen. Hieraan werd goed gehoor gegeven. Voor het nieuwe dorpshuis zal ook een beheercommissie worden ingesteld. De gemeente gaat ervoor zorgen dat het beheer van het gebouw goed geregeld wordt. De beheercommissie gaat over de activiteiten die in het dorpshuis plaatsvinden. De beheercommissie wordt betrokken bij de uitwerking hiervan en bij de concrete uitwerking van de ontwikkeling van het nieuwe dorpshuis. Zodat het nieuwe dorpshuis echt een plek door en voor mensen uit Wilnis wordt. Geïnteresseerden konden zich aanmelden tijdens de inloopavond voor de beheercommissie. Wat de gemeente met deze reacties en aanmeldingen gaat doen horen wij natuurlijk graag.

Maar eerst is het natuurlijk belangrijk dat de neuzen dezelfde kant op staan. Kortom zoals de titel van dit artikel al aangeeft gaan wij er vanuit dat dit verhaal nog wel een vervolg zal krijgen en wij houden u hiervan op de hoogte.

Foto is aangeleverd