Veel animo voor 14e Burendag

Amstelland – Al 646 buurten in Noord-Holland hebben zich aangemeld voor Burendag. Voor de veertiende editie zijn in het hele land al bijna 5300 activiteiten aangemeld. In 98% van de Nederlandse gemeenten worden Burendagactiviteiten georganiseerd. Douwe Egberts en het Oranje Fonds organiseren Burendag jaarlijks op de vierde zaterdag van september, die dit jaar op 28 september valt.

Burendagpakket



De organisatoren kunnen nu al zeggen dat de animo weer erg groot is. Het budget dat beschikbaar is voor Burendagactiviteiten is namelijk volledig aangevraagd. Het is nog wel mogelijk om een Burendagpakket aan te vragen. Dit pakket ontvangen mensen wanneer ze hun buurt voor 1 september aanmelden via www.burendag.nl. Ieder jaar kunnen deelnemende buurten een bijdrage aanvragen bij het Oranje Fonds voor hun Burendagactiviteit. Om in aanmerking te komen voor deze bijdrage moet de activiteit ervoor zorgen dat buren met elkaar in verbinding komen.

Socialer en veiliger



Een sociale buurt draagt bij aan de veiligheid

Douwe Egberts en het Oranje Fonds hebben Burendag in het leven geroepen om buren dichter bij elkaar te brengen. De dag is ontstaan vanuit de gedachte dat buurten gezelliger, socialer en veiliger worden als buren elkaar kennen. Elk jaar komen duizenden buurten bij elkaar voor gezellige activiteiten maar ook om iets goeds voor de buurt te doen. Zoals het planten van een kruidentuin, het plaatsen van een picknickbank of komen onder het genot van een kop koffie met elkaar in gesprek.