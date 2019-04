Varen van fort naar fort met Pasen

Aalsmeerderbrug – Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum’40-’45 gevestigd in het Fort bij Aalsmeer is op zondag 21 en maandag 22 april samen met het Zeilfort Kudelstaart start en eindpunt van boottochten tussen beide forten. Aangezien Het Fort bij Aalsmeer geen aanlegsteiger heeft en Restaurant Geoff’s wel, is het nuttige met het aangename verenigd.

Het Zeilfort Kudelstaart heeft het initiatief genomen om een bezoek aan één van de forten of beide forten te combineren met een vaartocht tussen beide forten, eventueel uit te breiden met een brunch buffet bij Restaurant Geoff’s, de buurman van Crash. Kijk voor meer informatie op de site van Zeilfort Kudelstaart, van restaurant Geoff’s of www.crash40-45.nl.

Deelnemers vanaf 11.00 uur starten met een bezoek aan Crash gevolgd door een Paasbrunch bij Restaurant Geoff’s. Bezoekers kunnen bij Geoff’s ook terecht voor een kaartje voor de Pendeldienst Westeinderrondvaart naar Fort Kudelstaart, kosten retour € 7,50. Natuurlijk kan ook in Fort Kudelstaart worden gestart en daarna naar het Fort bij Aalsmeer varen.

Voor de reguliere bezoekers is het museum op zaterdag, eerste en tweede Paasdag geopend van 11.00 tot 16.00 uur en is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug (nabij Rijsenhout).

De toegang bedraagt € 5,00 voor volwassenen en € 2,00 voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Donateurs van de stichting en veteranen hebben gratis toegang.