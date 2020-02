Van Zaal Transport: 5 nieuwe DAF trekkers

De Kwakel – Logistiek dienstverlener Van Zaal Transport heeft haar vloot uitgebreid met vijf nieuwe DAF trekkers. De trekkers zijn vorige week geleverd en de afgelopen dagen zijn de boordcomputers ingebouwd. De wagens gaan nu de weg op. Het gaat om vijf gloednieuwe trekkers van het type DAF XF480, uitgevoerd in de kenmerkende rode kleur van Van Zaal Transport. De wagens zijn geleverd door TB Truck & Trailer Service uit Utrecht.

“Een modern, jong en veilig wagenpark is voor ons heel belangrijk. Daarom investeren wij ieder jaar in nieuwe wagens. Bij onze keuze voor nieuw materieel spelen milieuvriendelijkheid en veiligheid een grote rol”, vertelt Marc Smit, wagenparkbeheerder bij Van Zaal Transport. “Deze wagens hebben zuinige motoren en veel veiligheidsopties. Bovendien is dit merk geliefd onder onze chauffeurs, wat ook een belangrijke reden is om voor DAF te kiezen.”

Van Zaal Transport is full service logistiek dienstverlener voor de sierteeltsector. Jaarlijks vervoert het bedrijf miljoenen bloemen en planten in Nederland, België en Duitsland voor kwekers, retailbedrijven, tuincentra en groothandels. Van Zaal Transport is gevestigd in De Kwakel en heeft daarnaast depots in Aalsmeer, Naaldwijk, Venlo, Ammerzoden, Lochristi (België) en Straelen-Herongen (Duitsland).