Vakantietas voor de thuisblijvers

Uithoorn – Het lijkt erop dat de beperkingen tegen de zomervakantie weer wat kunnen worden versoepeld. Veel mensen zijn al aan het nadenken over wat er dan weer mogelijk wordt. Er worden weer plannen gemaakt en vakantiehuisjes en kampeerplaatsen gereserveerd. Voor kinderen die in armoede leven en opgroeien duurt de zomervakantie erg lang. Ze kunnen niet weg en moeten zich dus zes weken thuis vermaken. De Protestantse Gemeente van Uithoorn gaat hen aan het begin van de vakantie een tas geven met spulletjes waarmee ze in de zomer bezig kunnen zijn. De Voedselbank, ‘0297-Help ons helpen’ en Vluchtelingenwerk selecteerden 130 Uithoornse kinderen in de basisschoolleeftijd. Voor ieder kind is een rugzakje gekocht. Deze tasjes van 100% organische katoen zijn fair trade geproduceerd in Sri Lanka. Ze worden binnenkort gevuld.

Spelmateriaal

Iedere leeftijdsgroep (onder-, midden- en bovenbouw) krijgt spullen om te tekenen en te knutselen en spelmateriaal voor binnen en buiten. Er moet ook iets te lezen zijn: een boekje of een tegoedbon om zelf iets in de boekwinkel te kunnen gaan uitzoeken. En een lekkere traktatie in de vakantie is ook feestelijk. De kosten voor de inhoud van de tasjes lopen zo al snel op. Daarom worden ook lokale ondernemers bij deze actie betrokken. En dat gaat lukken. Snackbar The Family geeft voor ieder kind een tegoedbon voor een ijsje. The Readshop geeft boekjes, De Schone Tanden Praktijk kindertandenborstels en tandpasta, Kwalitaria Zijdelwaard biedt alle kinderen een zakje frietjes en de HEMA geeft korting. Sommigen denken nog na en anderen komen nu misschien op een idee.

Maar zeker ook nodig: maak een ruime gift over naar de Diaconie van de PGU, bankrekeningnummer NL43 INGB 0006 0650 44, ovv ‘Vakantietas’. Laten we er met elkaar voor zorgen dat ook voor deze Uithoornse kinderen de zomervakantie een feestelijke tijd wordt.

Henk Mathlener, h.mathlener@pkn-uithoorn.nl of 0297-568765