ur de Kwakel: winnaars gehuldigd

De Kwakel – Afgelopen zaterdag was het grote moment daar voor Chris Verhoef. Hij mocht voor het eerst in zijn leven de gele trui van de Tour de Kwakel aantrekken. En dan ook nog omdat hij werd gehuldigd voor zijn eindoverwinning in de 66e Tour de Kwakel.

In verband met de Coronamaatregelen werden er gedurende deze Tour geen leiderstruien gedragen. Om dezelfde reden was er dit jaar geen feestelijke afsluiting van het Tourspel, maar waren de winnaars en vrijwilligers uitgenodigd voor een gepaste afsluiting op gepaste afstand.

Chris hield het afstand houden deze Tour wel heel letterlijk. Zo won hij zowel het klassement van de rode trui als het ploegenklassement met ruime voorsprong. Alleen in het algemeen klassement volgde Adrie op de voet. Zo kreeg Chris twee truien en een gele pet uitgereikt en Adrie de grijze trui voor beste oudere.

Net te oud

Timo Kas nestelde zich op de derde plaats, maar is net te oud voor de witte trui. Die was een prooi voor laatkomer Mike van Wees. Cynthia Peek nam in de kinderwagen de beker voor beste vrouw mee. Marga Kouw hoefde niet ver te sjouwen met haar Frank Vlasmanprijs.

Zoals gebruikelijk was er ook uitgebreid aandacht voor de vrijwilligers die deze Tour de Kwakel mogelijk hebben gemaakt. Gerlinde van Scheppingen keek ook dit jaar weer met de grootst mogelijke precisie meer dan 2000 briefjes na. Gele pet winnaar Berry Schalkwijk dacht haar nog op een foutje te kunnen betrappen, maar had zelf een (voor)letter over het hoofd gezien. Naast Gerlinde werden ook Marga Kouw en Martha van Alen bedankt voor het dagelijks bijwerken van de standen.

Tot slot werd Gerda Voorn in het zonnetje gezet. Zij deed dit jaar voor het eerst sinds lange tijd niet mee, maar neemt een bijzonder plaatsje in de geschiedenis van de Tour de Kwakel in. Alle deelnemers kennen Gerda van haar warme hapjes op de vrijdagavond in ’t Tourhome. En bijna allemaal hebben ze zich wel eens miskeken op de schilderingen op de hapjesschaal, die wel erg veel weg hadden van een klodder saus. Dit uiteraard tot groot vermaak van Gerda.

De Tour de Kwakel deelnemers doen mee voor de eer en eeuwige roem. Dat bleek maar weer bij de verdeling van het prijzengeld. Daarvan ging 451,95 euro naar het goede doel, Giro 777 voor de watersnoodramp in Limburg.