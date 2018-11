KiKa Kerstballen in strijd tegen kinderkanker

Amstelland – Vanaf nu zijn bij ruim 160 Nederlandse tuincentra KiKa Kerstballen te koop. Met de aankoop van deze unieke kerstballen leveren consumenten samen met de tuincentra een bijdrage aan de strijd tegen kinderkanker. Vier kinderkankerpatiëntjes Femke, Judith, Roos en Vera vertaalden hun persoonlijke verhaal in een tekening, die als opdruk op de vier kerstballen staan. De KiKa Kerstballenactie is een initiatief van Tuinbranche Nederland, reclamebureau Redmint/Goud Uberconnected en Edelman in samenwerking met Tuinzaken en Garden Connect.

“Versier je boom met een doel”

De campagne wordt ondersteund door KiKa-ambassadrice Xandra Brood en haar dochters Lola en Holly. Xandra Brood: “Het is helaas niet vanzelfsprekend, dat ieder kind een mooie Kerst en een gezond nieuwjaar in het vooruitzicht heeft. Door KiKa Kerstballen te kopen, ziet je kerstboom er niet alleen nóg mooier uit, maar versier je je boom dit jaar met een doel.”

Het doel van de campagne is om niet alleen de aandacht te vestigen op het goede werk van de Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa), maar ook om concreet een bedrag van 150.000 euro op te halen. Dit bedrag wordt besteed aan het verdere onderzoek naar kanker bij kinderen.

De KiKa Kerstbal kost 4,95 euro per stuk. Na aftrek van btw en kosten, waarop géén winst wordt gemaakt, komt per kerstbal 2,50 euro direct ten goede aan KiKa. Er zijn vier verschillend gedecoreerde KiKa Kerstballen.

‘KiKa-helden’

Meer informatie over de actie en de verkooppunten is te vinden op www.kikakerstbal.nl.

Op de website staan ook de verhalen van de ‘KiKa-helden’ van dit jaar: Femke, Judith, Vera en Roos. Deze patiëntjes hebben ieder een eigen verhaal, die ze met een tekening verbeelden.

KiKa-held Femke (10 jaar) over haar kunstwerk: “Op mijn kerstbal heb ik Chemo-Kasper getekend. Chemo-Kasper heeft veel vriendjes gemaakt. Hij helpt die vriendjes bij het vechten tegen de kankercellen. Ik wens jullie allemaal een Merry Xmas!”