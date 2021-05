Uitnodiging Online Informatieavond: Gasvrij Uithoorn

Uithoorn – Het aardgasvrij maken van wijken en woningen is een gigantische opgave voor iedereen en we zijn nog maar net begonnen met deze reis. De gemeente onderzoekt hoe ze van het aardgas af kunnen gaan en stelt hiervoor een visie op. Stap voor stap en wijk voor wijk, wordt naar de mogelijkheden gekeken voor de overgang naar een schone, duurzame wijze van verwarmen. In de Transitievisie Warmte wordt op hoofdlijnen vastgelegd hoe het isoleren en aardgasvrij maken van de woningen wordt aangepakt en in welke volgorde. Graag nodigt de gemeente Uithoorn u uit voor de online informatiebijeenkomst ‘gasvrij Uithoorn’’ op 26 mei 2021.

Tijdens de informatieavond vertellen we waarom een aardgasvrije gemeente nodig is. Wat de gemeente hiervoor doet en wat het voor u als inwoners van onze gemeente betekent. Er is via de chatfunctie ruim gelegenheid voor het stellen van vragen. Wij zullen ook naar uw mening vragen, bijvoorbeeld: hoe wilt u betrokken worden bij het proces? Welke vragen heeft u? Welke zorgen heeft u?

Aanmelden

Wilt u aanwezig zijn op deze informatieve bijeenkomst? Meldt u zich dan vóór 24 mei aan via de website www.uithoorn.nl/gasvrij. Later, kort vóór de vergadering, ontvangt u dan een uitnodiging met de link om mee te doen aan de bijeenkomst.

Op meerdere momenten meepraten

De gemeente vindt het belangrijk om u goed mee te nemen bij het opstellen van de Transitievisie Warmte. We organiseren de komende maanden meerdere communicatiemomenten met inwoners. Hieronder ziet u deze momenten. Bij al deze momenten bent u in de gelegenheid om uw vragen te stellen. Alle meningen, wensen en zorgen van de bijeenkomsten verwerken wij in de Transitievisie Warmte. De visie moet in december 2021 klaar zijn en door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Heeft u vragen?

Stuurt u dan een e-mail gemeente@uithoorn.nl o.v.v. Gasvrij Uithoorn. Of kijk op www.uithoorn.nl/gasvrij