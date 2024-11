Uithoorn in opstand tegen woontoren van 40 meter

Uithoorn – De plannen voor een 40 meter hoge woontoren in het hart van Uithoorn blijven de gemoederen verhitten. Bewoners voelen zich genegeerd en beschuldigen vooral Gemeente Belangen (GB) van kiezersbedrog. De partij, die in 2022 de verkiezingen won met de belofte hoogbouw te voorkomen en participatie te waarborgen, lijkt volgens tegenstanders haar beloften te hebben genegeerd.

“Verkiezingsbeloften gebroken”

Volgens de woordvoerder van de Stichting Raad & Recht, Marco van der Does, is het verweer van GB – dat de plannen al vastlagen voor hun aantreden – onjuist. “De partij heeft ervoor gekozen om de nieuwe Omgevingswet, met daarin verplichte participatie, niet toe te passen. Dit was een gemiste kans om de bewoners alsnog een stem te geven.” Van der Does benadrukt dat GB met haar steun aan dit project lijnrecht tegen haar eigen verkiezingsprogramma ingaat. In een reactie aan Van der Does stelde fractievoorzitter Petra van Leeuwen dat de partij de hoogte van de woontoren “acceptabel” acht vanwege de woningnood. “Wij zien dit project als een kans om extra woningen te realiseren binnen de beperkte ruimte van onze gemeente, “aldus Van Leeuwen. Echter, volgens bewoners is deze uitleg niet meer dan een poging om verantwoordelijkheid te ontlopen.

Gebrek aan inspraak en duidelijke regels

Van der Does wijst erop dat bewoners sinds het begin buitenspel staan en dat de architectonische regels van de gemeente zelf worden genegeerd. “De bouwmeester houdt zich niet aan de vastgestelde welstandscriteria. Dit is een duidelijke schending van de regels die juist door de raad zijn vastgesteld.” Daarnaast is het gebrek aan inspraak schrijnend. “GB beloofde participatie, maar de bewoners hebben nooit een echte kans gekregen om mee te praten over een project dat ons dorp compleet verandert,” aldus Van der Does.

Oproep aan de gemeenteraad

De Stichting Raad & Recht roepen de gemeenteraad op om alsnog in gesprek te gaan met de bewoners en het project te herzien. Een petitie tegen de woontoren heeft al honderden handtekeningen verzameld, en juridische stappen worden voorbereid. “Dit is niet alleen een strijd tegen een megalomane woontoren, maar ook tegen een bestuurscultuur waarin beloften worden gebroken en bewoners worden genegeerd,” besluit van der Does.

Stichting Raad & Recht is in oprichting en zal gemeenteraadsleden gratis ondersteunen bij onderzoek naar College voorstellen of projecten zoals de woontoren, te duiden. Daarnaast zet het zich in voor Recht, als er onrecht wordt vastgesteld door bijvoorbeeld initiatiefnemers of College. Ze zoeken nog sterke extra bestuurders.

De nieuwe petitie en laatste informatie staat op: https://petities.nl/petitions/bouw-geen-flat-van-40-meter-in-het-oude-dorp-van-uithoorn

Foto: aangeleverd