Uitbreiding bouwvlak rond dorpshuis De Willisstee

Wilnis – Een grote stap richting een toekomstbestendig dorpshart voor Wilnis: de gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het amendement van Lokaal en Fair om het bouwvlak rond dorpshuis De Willisstee uit te breiden. Ook amendementen voor het betrekken van zoveel mogelijk toekomstige gebruikers (CDA) en extra parkeerplekken (RVB) werden aangenomen. Het besluit maakt ruimte voor de realisatie van de Julianaschool, een kinderopvang en een vernieuwd dorpshuis op een grotere en beter verbonden locatie. Simone Borgstede diende namens Lokaal en Fair het amendement in voor de uitbreiding van het bouwvlak, het zorgt ervoor dat de locaties van Stichting De Paraplu en het NME-centrum in het plan worden opgenomen. Hiermee ontstaat ruimte voor een meer efficiente en integrale aanpak van de nieuwe voorzieningen. “Dit is een belangrijk project voor Wilnis en de Wilnissers. We waarderen de inspanningen die al zijn geleverd, maar de uitbreiding van het bouwvlak is noodzakelijk om alle activiteiten in en rond De Willisstee goed met elkaar te verbinden,” aldus Borgstede.

Brede steun en concrete aanvullingen

Coos Brouwer diende namens het CDA een amendement in over de invulling van de activiteiten. Verenigingen zij het cement van de samenleving, en onmisbaar voor de leefbaarheid in het dorp. Hij riep op om niet alleen de huidige gebruikers, maar ook zoveel mogelijk toekomstige gebruikers te betrekken bij de uitwerking van de plannen via de nieuwe beheer commissie.

Zorgen over voldoende parkeerplekken

Serge Kraaikamp uitte namens Ronde Venen Belangen zijn zorgen over voldoende parkeerplekken. “Een school, kinderopvang, dorpshuis en mogelijk een cultuurhuis zullen zorgen voor meer parkeerdruk. Nu al is het op sommige dagen druk,” aldus het raadslid. “Juist als bij CSW aan de overkant wordt gevoetbald, en zeker als daar straks ook nog een supermarkt bij komt. Het is beter nu extra ruimte te maken voor parkeerplekken dan straks overlast in de wijk te krijgen.”

Veelzijdig ontwerp

De uitbreiding van het bouwvlak stelt de architect in staat om een geïntegreerd ontwerp te maken dat ruimte biedt aan de Julianaschool, kinderopvang en het vernieuwde dorpshuis. Daarbij wordt ook gekeken naar de aanleg van een modern schoolplein dat optimaal aansluit bij de behoeften van kinderen, ouders en de buurt.

Een plek voor iedereen

Het vernieuwde dorpshuis moet een ‘Huis van Alles’ worden: een centrale plek waar jong en oud samenkomen. Brede betrokkenheid van inwoners en organisaties is daarbij essentieel. Borgstede benadrukte ook de sociale uitdagingen in Wilnis, zoals vergrijzing en toenemende eenzaamheid. “Hoe mooi zou het zijn als we een dorpshuis kunnen realiseren waar mensen zich welkom voelen en elkaar kunnen ontmoeten?”

Oplossing voor horeca en gebruikers

Tijdens de vergadering werd ook aandacht besteed aan de rol van de commerciële horeca binnen De Willisstee. Borgstede benoemde dat deze samenwerking soms gebruikers afschrikt, omdat zij graag zelfstandig koffie willen zetten of gezamenlijk koken. Tegelijkertijd werd het belang van de horecaondernemer, die ook een boterham moet verdienen, niet uit het oog verloren. Met de uitbreiding van het bouwvlak kunnen deze belangen beter worden gescheiden. Een van de mogelijkheden is het verplaatsen van de commerciële horeca naar de locatie van Stichting De Paraplu. Deze plek biedt meer ruimte en kansen, zoals de aanleg van een terras bij natuurspeeltuin Het Speelwoud. Dit creëert niet alleen extra mogelijkheden voor de horecaondernemer, maar geeft ook verenigingen en stichtingen meer vrijheid in het gebruik van de ontmoetingsruimte in het dorpshuis.

Inspirerend voorbeeld

Borgstede prees de vrijwilligers van Stichting De Paraplu, die volgens haar een inspirerend voorbeeld zijn van wat mogelijk is met betrokkenheid en samenwerking. “Deze aanpak zou prima kunnen dienen als inspiratie voor de toekomstige beheer commissie van De Willisstee,” aldus Borgstede. “Maar dit is vooral aan de nieuw te vormen beheer commissie,” vult Coos Brouwer aan. “Zij gaan aan de slag om een plan te maken met alle huidige en toekomstige gebruikers voor het gebruik van het nieuwe dorpshuis.”

De volgende stappen

Met de unanieme goedkeuring van het amendement ligt de weg open voor verdere uitwerking van de plannen. Borgstede, Brouwer en Kraaikamp sluiten af met een optimistische oproep: “Dit project biedt kansen om echt iets moois neer te zetten voor Wilnis. Nu is het aan de Wilnissers om deze kans te benutten.”

Op de foto van links naar rechts: Coos Brouwer (CDA), Serge Kraaijkamp (RVB) en Simone Borgstede (Lokaal en Fair). Eigen foto.