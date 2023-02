Uitbreiding 3D parcours bij HBV Target

Kudelstaart – Afgelopen week zijn Jaap Verbruggen en Frans Schreuder als vrijwilligers van handboogvereniging Target druk bezig geweest met het maken van een terras bovenop de materiaalcontainer. Deze container staat aan de rand van het 3D parcours.

3D schieten betekent 3- dimensionaal wat inhoudt dat de schutters op echte voorwerpen schieten. Meestal zijn dit kunststof uitvoeringen van allerlei dieren, van fazanten en hazen tot levensgrote herten, om op die manier een soort van jacht na te bootsen. In zo’n 3D parcours is het altijd een leuke en spectaculaire afwisseling als er sprake is van hoogteverschil. Vanaf dit terras met een hoogte van ongeveer 3 meter kunnen en mogen de schutters van HBV Target een klein gedeelte van het parcours bestrijken met hun pijlen.

Om het terras te kunnen betreden wordt een nog een stevige, metalen trap geplaatst. Meer info over de handboogsport is te vinden op: www.hbvtarget.nl