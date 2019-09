UBA fietsteam al 10 jaar in actie voor KWF

Uithoorn – Toen, in 2009 een aantal van onze werknemers met kanker van familieleden en /of collega’s werden geconfronteerd besloten zij een fietsteam op te richten met als doel zoveel mogelijk geld voor het KWF bijeen te fietsen. De “Ride for the Roses” werd het evenement waar alle acties op werden gebaseerd.

In 2017 is het team een nieuwe uitdaging aangegaan en organiseert onder hun eigen vlag gesponsorde fietstochten. Doelstelling van het team blijft om door middel van hun sport een zo groot mogelijk bedrag bijeen te fietsen voor KWF Kankerbestrijding. UBA staat 100% achter het team en zet het hoofdsponsorschap voort.

Ook dit jaar gaat ons UBA fietsteam zich weer inzetten voor KWF. Komend weekend fietsen de wielrenners geheel belangeloos 250 km voor dit goede doel. Zij vertrekken zaterdagochtend 7 september om 9.00 uur vanaf het kantoor aan de J.A. van Seumerenlaan.

Vorig jaar overhandigde het team vol trots maar liefst € 15.500,- aan KWF. Prachtig als zij deze prestatie dit jaar kunnen evenaren.