Tweede prik voor burgemeester Divendal

De Ronde Venen – Vaccineren tegen het coronavirus is belangrijk. Burgemeester Maarten Divendal hoopt dat zoveel mogelijk inwoners het belang daarvan inzien en zich laten vaccineren als ze aan de beurt zijn. Vrijdag ontving hij zelf zijn tweede vaccinatie van huisarts Aalders in Abcoude. Maarten Divendal: ,,Vaccineren is belangrijk omdat we daarmee niet alleen onszelf, maar ook familie, vrienden en kwetsbare mensen beschermen tegen het coronavirus. Als genoeg mensen zich laten vaccineren, krijgen we groepsimmuniteit. Dan zijn ook mensen met een verminderde afweer beschermd, bij wie vaccinatie niet goed werkt. Jezelf laten vaccineren is dus ook een kwestie van solidariteit. Een hoge vaccinatiegraad geeft de meeste zekerheid dat de vrijheid die we nu weer langzaam terugkrijgen niet weer aan banden wordt gelegd.’’

In Nederland bepaalt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wie wanneer gevaccineerd wordt. De snelheid van vaccineren is afhankelijk van de levering van de vaccins. Er komen steeds meer vaccins beschikbaar waardoor er steeds meer prikken gezet kunnen worden. Binnenkort is het ook mogelijk dichter bij huis een vaccinatie te krijgen. Op de website van de GGD Regio Utrecht vindt u meer informatie over het vaccineren. Ook staan daar antwoorden op veel gestelde vragen.