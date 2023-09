Twee nieuwe branches op 6e editie Techniek Driedaagse￼

Regio – De 6e editie van de Techniek Driedaagse wordt groter dan ooit. Twee nieuwe branches verrijken het programma van het techniekfestijn op 3,4 en 5 oktober 2023: Zorgtechnologie en Agri-sierteelt. “Met alle branches bij elkaar laten we kinderen en ouders zien hoe verschrikkelijk veel mooie beroepen en opleidingsmogelijkheden er zijn in de techniek. Daar kijk ik enorm naar uit.” Monique van Weerdenburg van Greenport Aalsmeer en Rein Roeleveld van Roeleveld & Bos coördineren samen de nieuwe branche Agri-sierteelt. “In onze sector zijn alleen al in de regio Aalsmeer ongeveer 50.000 mensen aan het werk”, vertelt Monique. “Het is een sector vol banenkansen in de meest uiteenlopende beroepen. Met onze deelname aan de Techniek Driedaagse kunnen we ons bloeiende cluster presenteren. Hier laten we jongeren en hun ouders zien wat allemaal mogelijk is.”

Workshops

Tijdens de Techniek Driedaagse volgen meer dan 4.000 leerlingen technische workshops onder leiding van lokale technici en vele vrijwilligers. “Een belangrijk onderdeel van onze sector is de logistiek”, vervolgt Monique. “Dat kunnen leerlingen ervaren in een workshop ‘karren bouwen’. Verder maken ze kennis met de beroemde veilingklok en maken ze muren van mos en resthout. Binnen onze branchehoek creëren we de sierteelt in het klein.”

Zorgtechnologie

De tweede branche die haar debuut maakt op de Techniek Driedaagse is Zorgtechnologie. Bert Polman en Hans In ‘t Zandt coördineren deze branche. Beiden werken op de afdeling Medische Technologie in het Amsterdam UMC en kunnen niet wachten om de leerlingen kennis te laten maken met het werk van hun afdeling in het ziekenhuis. “Tijdens de Techniek Driedaagse laten we leerlingen de pompen van een dialysemachine demonteren en opnieuw in elkaar zetten”, licht Hans toe. “Tevens kunnen ze de wielen van een rolstoel verwisselen of de werking van een echoapparaat ontdekken. Lukt het hen een echo te maken en deze vervolgens te versturen naar een computer?”

Met deelname aan de Techniek Driedaagse hoopt Hans te laten zien dat het werk binnen de zorgtechnologie ontzettend breed is. “Wij onderhouden alle apparaten van een ziekenhuis”, vervolgt hij. “Van de defibrillator tot aan een MRI-apparaat. Voor al deze machines geven wij de eerste hulp. Als je denkt aan werken in een ziekenhuis, denk je aan artsen en verpleegkundigen met een witte jas. Wij laten leerlingen en hun ouders zien dat je ook als bevlogen technicus bij ons aan de slag kunt.”

Open Avond

Nieuwsgierig naar de Techniek Driedaagse? Iedereen is welkom op de Open Avond op donderdag 5 oktober van 17.00 tot 20.30 uur. Volg technische workshops, maak kennis met lokale technici en laat u verwonderen over technische innovaties! De Techniek Driedaagse vindt plaats bij Van Vliet Containers, Rietwijkeroordweg 33 in Aalsmeer en is kosteloos te bezoeken. Welkom! Meer info: www.technetamstelenvenen.nl