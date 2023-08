Twee Europese titels voor rolstoeltennisser Ruben Spaargaren

Aalsmeer – Ruben Spaargaren, Diede de Groot en Niels Vink zijn als eerste rolstoeltennissers gekroond tot Europees kampioen. Ook in het dubbelspel gingen de titels van de European Para Championships naar de Nederlanders.

Ruben Spaargaren had er afgelopen zondag 13 augustus in het mannentoernooi een lange partij voor nodig om de Europese titel op te eisen. Tegen de Spaanse nummer vier van de wereld, Martin de la Puente, moest hij zich een paar keer terug knokken na een achterstand. In de tweede set leek een botsing met een van de lijnrechters hem een paar games uit zijn spel te halen, waardoor er een beslissende derde set nodig was. Daarin was de 24-jarige Aalsmeerder nipt de betere: 7-5, 5-7, 6-4.

Dubbelspel

In het dubbelspel won Ruben Spaargaren de titel samen met de 40-jarige Bosschenaar Maikel Scheffers. Ze versloegen het Franse duo Charrier en Jasiak met 6-1, 6-1. Ruben in een reactie: “Een dag om nooit meer te vergeten. Super blij om mezelf de eerste winnaar te noemen van de Europarachamps. Bedankt aan alle familie, vrienden en sponsoren!” Rotterdam is de gaststad van deze eerste editie van de European Para Championships dat plaatsvindt van 8 tot en met 20 augustus.

Bron: ParaNieuws – Robin Wubben

Foto: Twee Europese titels voor de Aalsmeerse rolstoeltennisser Ruben Spaargaren.

Fotograaf: Mathilde Dusol