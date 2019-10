Twee berovingen in Mijdrecht

Op de Prinses Margrietlaan in Mijdrecht is donderdag jl. een 27-jarige man uit Rotterdam aangehouden die, onder bedreiging van een vuurwapen, twee afzonderlijke slachtoffers had beroofd. Het eerste slachtoffer werd rond 19.30 uur bij de Kerkvaart beroofd van zijn geld én zes flesjes bier. Het tweede slachtoffer werd rond 20.15 uur beroofd van zijn geld aan de Prinses Margrietlaan. De gewaarschuwde agenten waren al snel ter plaatse en konden de man aanhouden. Tijdens de aanhouding is de verdachte gepepperd omdat hij ook de politiemensen dreigde met zijn vuurwapen. Uiteindelijk bleek het om een nepwapen te gaan. Beiden slachtoffers, een 63-jarige man uit Mijdrecht een een 49-jarige man uit Vinkeveen hebben aangifte gedaan. De verdachte is ingesloten voor verhoor.

Nepvuurwapens

Nepvuurwapens zijn voorwerpen die sprekend op echte vuurwapens lijken. Dat kunnen bijvoorbeeld speelgoedwapens zijn. In Nederland zijn alle namaakvuurwapens verboden. Ook als ze groter of kleiner dan het echte wapen zijn of als ze een andere kleur hebben. De dreiging die er vanuit kan gaan is dus net zo hoog. Veel mensen beseffen niet hoe ernstig de gevolgen kunnen zijn als nepwapens in verkeerde handen vallen. Bedenk dat de politie een nepwapen op straat vaak behandelt als een echt wapen en daarbij geen risico neemt. Dat kan tot levensgevaarlijke situaties leiden, waarbij de politie misschien zelfs moet schieten. Soms blijkt het achteraf om een nepvuurwapen te gaan, maar dat kun je van een afstand niet zien. Iedereen met een nepwapen is strafbaar.