TVDRV Clubkampioenschappen groot succes

De Ronde Venen – De afgelopen twee weken hebben de Ruijgrok Makelaars Tennis en Padel Mijdrecht Clubkampioenschappen weer plaatsgevonden bij Tennisvereniging De Ronde Vener, voor zowel de jeugd- als de seniorleden. Ruim 230 deelnemers hebben met diverse weercondities te maken gehad. Het was dus werkelijk spelen in de stralende zon, maar ook tijdens pittige buien op de vrijdag avond, wat het geduld flink op de proef stelde omdat er gewacht moest worden totdat de banen weer bespeelbaar waren.

Finaledag

De zonovergoten finaledag op zondag 3 september was een top dag, veel leuke partijen en in de hoogste categorie bij de vrouwen was Nikki Brands degene die de wisselbeker mee naar huis mocht nemen. Bij de heren was er weer een wisseling ten opzichte van vorig jaar, de beker is na twee jaar van afwezigheid weer terug op de schouw bij Mick van Meines. Uiteraard was ook de jeugd goed vertegenwoordigd en daar waren Abby Erkelens en Otis Boekhout de sterkste in de enkel categorie. Aan het einde van de middag konden de prijzen worden uitgereikt aan de 96 finalisten.