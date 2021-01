Tuintrends 2021: Meer groen is de norm

Regio – In 2020 hebben we, mede door de pandemie, meer tijd in eigen tuin doorgebracht. Voor veel mensen een extra aanleiding om hun tuin aan te pakken. Voor 2021 presenteert Tuinbranche Nederland drie voorbeeldtuinen op basis van de nieuwste stijltrends waarbij levend groen de basis vormt. Maak kennis met de Zachte Veilige Tuin, de Biotoop Tuin en de Eigenzinnige Patiotuin. Er is volop aandacht voor duurzaamheid, biodiversiteit en goed watermanagement. Dat laatste betekent dat bij flinke regenbuien het water snel wegloopt maar ook opgevangen (en voor de tuin behouden) kan worden. De trendtuinen van 2021 dienen ter inspiratie met als doel een prettige, groene en gezonde woonomgeving voor mens en dier.

Zachte Veilige Tuin

Voor veel mensen kunnen klimaatverandering en artificial intelligence bedreigend aanvoelen. Als antwoord hierop een tuin die een veilig gevoel en bekend beeld oproept. Je wilt jezelf omarmd weten, afgeronde en organische vormen versterken dit. Een warm kleurenpalet van lichte en donkere tinten intensiveren de zachte uitstraling waardoor iedereen zich extra op zijn gemak voelt. Een belangrijke accentkleur is roze. In de Zachte Veilige Tuin vormen gras, slingerende borders en afgeronde meubelen een uitnodigend geheel. De planten zijn huidkleurig, zoals purperklokje (Heuchera) en zijn beweeglijk en transparant als siergrassen. Rijkbloeiende hortensia’s (Hydrangea) zorgen voor kleuraccenten. De ronde potten geven het geheel een huiselijke uitstraling.

Biotoop Tuin

Door de klimaatverandering en de pandemie is menigeen zich ervan bewust dat er iets moet veranderen. Onbekommerd consumeren is niet meer van deze tijd. Thema’s als duurzaamheid en natuur zijn van toenemend belang. In de tuin kun je een stukje natuur creëren, waarin je je helemaal kunt afzonderen. Een ideale omgeving om tot rust te komen en om ongestoord te werken. Biodiversiteit en wateropvang zijn belangrijk en zo kun je de tuin als een klein ecosysteem inrichten. De beschutte Biotoop Tuin bevat veel hoge planten (zoals siergrassen) die je behaaglijk omringen. Door het gebruikte grind kan regenwater snel de bodem inzakken, maar het wordt ook opgevangen in de minivijver met waterplanten. De schuttingen van beton en riet geven een extra ambachtelijke en duurzame uitstraling. Meisjesogen (Coreopsis) zorgt voor een vrolijk geelaccent tussen het welig groen.

Eigenzinnige Patiotuin

De wereld is volop in beweging. Op het gebied van economie, ecologie en globalisering vinden grote veranderingen plaats. Ook in de tuin is de zoektocht naar nieuwe verhoudingen zichtbaar. De vertrouwde indeling gaat letterlijk op de schop. Kleine halfomsloten ruimten, trappen en verhogingen maken van de buitenruimte een nieuw, speels geheel. Door de hoogteverschillen is het zicht op de tuin steeds anders. Door te experimenteren met de bakken en de planten blijft de tuin spannend. De monochrome, krachtige kleurvlakken, de geometrische vormen, een trapje naar de toekomst én het ronde venster als doorkijk naar die toekomst, is deze patiotuin voor mensen die de nieuwe tijd omarmen. Kleurrijke planten als zonnebloem (Helianthus), dahlia, vlambloem (Phlox) en hortensia (Hydrangea) staan prachtig bij de blauwe en roestbruine tinten. Een designmeubel maakt het af.

Bron: Tuinbranche Nederland. Fotocredits: Maayke de Ridder. Tuinontwerp en realisatie: Wim Wijsman Zeist i.o.v. Tuinbranche Nederland