TTC de Merel Open dag op 05 mei￼

Regio – TTC de Merel is een fietsclub waarbij veiligheid en gezelligheid hoog in het vaandel staan. Op drie dagen in de week worden er in het fietsseizoen (maart t/m oktober) clubritten verreden. Woensdagavond, donderdag- en zondagmorgen kun je ons zien fietsen in de blauw/gele clubtenues. Tijdens het winterseizoen (november t/m februari) is er een aangepast fietsprogramma op de zondag- en donderdagmorgen. Onder leiding van ervaren wegkapiteins zijn de tochten, afhankelijk van het weer, 60 tot 100 km lang. De deelnemers worden verdeeld over verschillende groepen, afhankelijk van snelheid en conditie.

Fietsclub

TTC de Merel is een fietsclub waar op recreatief niveau wordt gefietst. Het fietsen in groepsverband biedt een aantal voordelen: het is goed voor de sociale contacten, fietsen in een groep kost minder energie en het motto is: samen uit – samen thuis. Bij pech of ander oponthoud word je niet alleen achtergelaten! Wij organiseren op 5 mei a.s. weer een OPEN DAG waaraan iedereen met een racefiets vanaf 18 jaar kan deelnemen, ongeacht of je wel of niet lid bent van de club. Het dragen van een fietshelm is verplicht!

Groepen

Tijdens de open-dag-toer wordt er gefietst met 2 of 3 snelheidsgroepen; de langzaamste groep fietst met een kruissnelheid van ongeveer 24 km/u; de snelste rond de 30 km/u; voor elk wat wils! De ritafstanden variëren van minimaal 50 tot maximaal 55 km. Elke groep heeft een z.g. voorrijder/wegkapitein, die de route en snelheid bepaalt en over de veiligheid waakt.

Belangstelling om mee te fietsen? Tijd van verzamelen is 08.30 uur.

De vertrektijd van de rit is om 09.00 uur. Vooraf aanmelden om deel te nemen aan de open-dag-toer is niet nodig; dit kan op de dag zelf. Uiteraard staat er koffie/thee/o.i.d. voor je klaar! Na afloop is er gelegenheid om een drankje te nuttigen op kosten van de Merel. Nog meer informatie is te vinden op www.ttcdemerel.nl onder evenementen/open dag. Daar kun je je ook als nieuw lid aanmelden, met de voordelen hiervan, die op de website duidelijk worden vermeld. De verzamel- en startlocatie is: zwembad / Veenweidebad / Optisport – Ontspanningsweg 1 – 3641 SV Mijdrecht.