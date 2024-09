Trio-expositie bij KunstRondeVenen

Regio – Van 3 tot en met 12 oktober zullen drie kunstenaars hun werk exposeren in de galerie van KunstRondeVenen, in winkelcentrum De Lindeboom in Mijdrecht. Er zullen realistische schilderijen zijn te zien van Aldert Kamp en Mieke Schenk en keramiek van Yvon Koopmanschap. De galerie is geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 12 tot 16 uur.

Raku gestookt

Yvon Koopmanschap is al ongeveer dertig jaar bezig met keramiek. Ze begon eerst met het maken van potten en vazen, maar later verbreedde zij haar keuze met andere vormen. Bij het kleien laat zij zich meestal leiden door haar intuïtie, maar soms door de techniek. Dit gebeurt vooral bij de vrouwenfiguren die ze maakt. Yvonne voelt zich aangetrokken tot uitheemse culturen, en dit werd steeds zichtbaarder in haar werk. Ze is zeer geïnteresseerd in het slavernijverleden, heeft er veel over gelezen en is er erg door geraakt. Deze geschiedenis is voor haar een belangrijke bron van inspiratie. Haar creaties beelden trotse vrouwen uit, die geen slavin meer wilden zijn. Veel van haar werk wordt raku gestookt. Raku is een oude, primitieve stooktechniek uit Japan. Kenmerkend voor deze techniek is het craquelé in het glazuur. De resultaten zijn bij raku gestookt keramiek nooit te voorspellen; het is iedere keer weer spannend om het eindresultaat te zien. In haar biografie op de website van KunstRondeVenen vertelt Yvon meer over de raku-techniek.

Realisme en impressionisme

Toen hij achttien was, zei een tekenleraar op de middelbare school tegen Aldert Kamp dat hij talent had voor tekenen en schilderen. Vijftig jaar lang liet hij die hint in zijn hoofd sluimeren, zonder ook maar een poging te wagen daar iets mee te doen. Met het pensioen in zicht, schreef Aldert zich vijf jaar geleden in voor een beginnerscursus olieverfschilderen. Leergierig, maar zonder enige voorkennis of ervaring in kunstschilderen, begon hij in een atelier onder leiding van een ervaren kunstenaar. Zijn talent werd wakker geschud. Een hobby was geboren. In korte tijd raakte hij onder indruk van zijn eigen kunnen. Met het tonen van zijn schilderijen wil hij het publiek inspireren ook te blijven leren, dingen te doen, waarvan je denkt dat je ze niet kunt. In de expositie laat hij een groot deel van zijn oeuvre zien, van zijn allereerste probeersel tot en met zijn meest recente schilderij, inclusief een aantal studies op papier. Zijn schilderstijl beweegt zich tussen het realisme en realistisch impressionisme. De meeste voldoening haalt hij uit fijnschilderen en het schilderen van landschappen. Soms realistisch, soms realistisch-mystiek. Zijn stijl kenmerkt zich door de nadruk op lichteffecten, scherpte en vaagheid en het gebruik van heldere kleuren.

Landschappen

Mieke Schenk is vanaf haar jeugd geïnteresseerd in kunst, in al zijn verschijningsvormen. Tekenen en schilderen heeft zij in al die jaren actief beoefend. Maakte zij vroeger ook vaak aquarellen, tegenwoordig beperkt zij zich tot het schilderen met olieverf op doek. Mieke is autodidact, maar heeft in het verleden wel kennis van technieken en stijlen vergaard bij Atelier de Kromme Mijdrecht en bij verschillende docenten, waaronder Hans Leijerzapf en de laatste jaren bij Pavel Sizov. Haar belangstelling gaat vooral uit naar landschappen en stillevens. In de afgelopen jaren heeft zij ook diverse portretten geschilderd. Zij hanteert een realistische stijl. Haar atelier bevindt zich midden in het oer-Hollandse poldergebied van Het Groene Hart. Daar vindt zij de rust en inspiratie om te schilderen.

Voor meer informatie over KunstRondeVenen en de aangesloten kunstenaars verwijzen wij naar www.kunstrondevenen.nl en de Facebook-pagina van de kunstenaarsvereniging.



Foto aangeleverd