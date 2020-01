Trainee Natuurwerk voor jongeren

Regio – Landschap Noord-Holland zoekt groene trainees om bij te dragen aan een gezonde natuur. Landschap Noord-Holland wil meer jongeren betrekken bij de bescherming en ontwikkeling van de natuur. Daarom is er plek voor 10 jonge mensen, die samen natuurwerk op de kaart zetten bij jongeren. Landschap Noord-Holland wil graag leren van de frisse blik van jongeren.

Tijdens het Traineeship krijgen jongeren tussen de 16 en 30 jaar de ruimte om zich te ontplooien, een netwerk op te bouwen en bij te dragen aan een betere wereld. Na afronding van het project ontvangen de deelnemers een certificaat en een aanbevelingsbrief. Maar het is een wisselwerking, Landschap Noord-Holland wil ook graag leren van de frisse blik van de jongeren.

Op 1 februari 2020 start het Groene Traineeship. De jongeren gaan een dag in de week heel concreet aan de slag en eindigen met een concreet resultaat: bijvoorbeeld een opgeknapt natuurgebied, een campagne om plastic gebruik te verminderen of een plan om op festivals te vertellen hoe belangrijk, divers en leuk werken in de natuur is. Zo dragen ze op een unieke manier bij aan een beter milieu en mooiere natuur. Het project heeft een maximaal aantal deelnemers, dus wees er snel bij.

Interesse? Kijk op www.landschapnoordholland.nl/trainees voor meer informatie.

Dit Groene Traineeship is een project van zeven groene organisaties: Staatsbosbeheer, IVN Natuureducatie, LandschappenNL, Natuurmonumenten, VBNE, Milieudefensie en SoortenNL. Foto’s: Aico Lind