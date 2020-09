Trade Fair Aalsmeer gaat niet door

Aalsmeer – De Trade Fair Aalsmeer, Nederlands grootste internationale sierteeltvakbeurs, die gepland stond van 4 tot en met 6 november, is geannuleerd. Royal FloraHolland heeft dit besluit genomen na zorgvuldige afweging van risico’s en uitgebreide consultering van exposanten en bezoekers.

De Trade Fair Aalsmeer ontleent zijn unieke karakter aan de samenkomst van een groot aantal exposanten en bezoekers uit binnen- en buitenland. Voor een grootschalig evenement brengt de aanhoudende coronacrisis te grote gezondheidsrisico’s met zich mee. Over deze risico’s is ook gesproken met de autoriteiten. Veiligheid staat te allen tijde voorop. De voorgenomen maatregelen waren daar ook op ingericht. De onzekerheid over het internationale verloop van de pandemie is echter nog steeds groot.

Bovendien kunnen internationale bezoekers op elk moment geconfronteerd worden met reisbeperkingen. Een beurs op veel kleinere schaal doet geen recht aan het unieke concept van de Trade Fair Aalsmeer. De organisatie richt zich daarom op de editie van 2021. De Trade Fair Aalsmeer 2021 zal plaatsvinden van 3-5 november 2021. Alles zal erop gericht zijn daar een bijzondere editie van te maken.

De behoefte aan netwerken, inspiratie opdoen en trends en noviteiten ontdekken blijft. Royal FloraHolland werkt aan een programma om dat op een andere, veilige manier te faciliteren.