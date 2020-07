Tip IVN: Ga naar het Schinkelbos

Amstelland – “Ga naar het Schinkelbos! Want het is momenteel heel erg mooi”, tipt IVN Amstelveen. Het bos staat prachtig in bloei, de vogels laten zich goed zien en horen, en de hooglanders en paarden zorgen voor een bijzondere sfeer. Geniet van de dodaars en de kruidknoop, ga op een bankje zitten en laat het geheel op je inwerken.

Het Schinkelbos is aangelegd in het jaar 1999. Dit stukje polder werd omgebouwd tot een stukje bos, ter compensatie voor de Vietnamweide die plaats moest maken voor een nieuw tennispark in 1994. Het gebied wordt steeds leuker, en geeft een aardig beeld hoe het Amsterdamse Bos er in haar beginjaren moet hebben uitgezien.

IVN Amstelveen heeft een wandeling met toelichting beschreven en deze is te vinden op de facebook pagina en de website van IVN Amstelveen. En als je het wel/niet leuk vond, iets miste of extra boeiend vond: laat het weten op facebook op de pagina van IVN Amstelveen.