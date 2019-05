Tinto Quintet naar festival in Innsbrück

Amstelland – Het Tinto Quintet uit Amstelveen, bestaande uit Geertje Vrolijk, Carola Jongkind, Yvon Meijerink, Marcel Theebe en Rina van Houten, doet mee met het International Accordeon Festival in Innsbrück op 30 en 31 mei 2019. De spelers, die tevens lid zijn van Concertina’s Accordeonorkesten, vormen sinds 2015 een kwintet. Ze krijgen muzikale adviezen van Elly Meekel. De eerste drie jaar van hun bestaan hebben ze gewerkt aan het leren samenspelen zonder dirigent. Ook is het repertoire opgebouwd. Dat repertoire is ondertussen zeer gevarieerd. Zowel (bewerkingen van) klassieke werken als originele, meer moderne accordeonmuziek wordt gespeeld. Ook hebben ze pop, musical- en filmklassiekers in het programma opgenomen.

In Innsbrück spelen ze in de categorie ‘Kamermuziek klassiek’ met vijf uit Duitsland afkomstige ensembles. Er worden twee stukken gespeeld: Lars Hollmers musik (componist Lars Holmmer, arr. H. Seifert) en Tango 2 (componist A. Nebl, arr. S. Hippe). De componist van het laatste stuk is tevens voorzitter van de jury.

Als opmaat voor Innsbrück is met vijf andere Nederlandse deelnemers op 18 mei in Hoofddorp een presentatie gegeven. Deze generale uitvoering is prima gegaan. Met veel vertrouwen reist het kwintet op 28 mei af naar Oostenrijk.