Tijdscapsule voor nieuw politiebureau

Tekst en foto van Jan Uithol

Uithoorn – De bouw van het nieuwe politiebureau voor de wijkteams Uithoorn en Aalsmeer is vrijdag 16 juni om 15.00 uur officieel van start gegaan. Niet met het slaan van de eerste paal zoals gebruikelijk, immers de 75-80 zware heipalen staan al enige tijd in de grond.

Om de start van de bouw toch een feestelijk tintje te geven is een ludieke actie bedacht. Er is voor een “tijdscapsule” gekozen waarin allerlei dingen zijn gestopt met hoe de politie nu werkt, welke auto’s ze rijden, hoe het bureau er nu uit ziet enz. Deze capsule werd hierna vakkundig dicht geschroefd zodat alles voor de toekomst goed bewaard blijft. Alle aanwezige politiemensen, de mensen van bouwbedrijf Putter die het nieuwe politiebureau gaat bouwen en andere genodigden werden beurtelings toegesproken door burgemeester dhr. G. Oude Kotte van Aalsmeer en dhr. P. Heiligers van Uithoorn.



Ook de wijkteamchef van Uithoorn-Aalsmeer sprak de aanwezigen toe en gaf aan dat het huidige politiebureau aan de Laan van Meerwijk zijn beste tijd wel heeft gehad. Sinds 1986 is de politie hier gehuisvest, destijds bedoeld voor alleen het korps Uithoorn. Het oude politiebureau is niet alleen te klein, het vertoont ook steeds meer mankementen die telkens weer gerepareerd of opgeknapt moeten worden.

Ingraven

Hierna werd bekend aan wie de eer te beurt vielen om de boodschap voor de toekomst in te graven. Hiervoor werden de twee langst dienstdoende agenten uitgekozen, mevr. A. Weber en dhr. R. Jiawan.

Op aanwijzing van de directeur van bouwbedrijf Putter mochten beide agenten een sleuf graven waar de toekomstige entree van het nieuwe bureau moet komen. Dat viel niet mee, door de lange droogte was de kleigrond hard en moest er stevig doorgewerkt worden om het gat voor de capsule op voldoende diepte te krijgen Dit omdat hij bij het verdere werk tijdens de bouw niet meer naar boven zou komen.

In de stralende zon, en alle aandacht van collega’s en de aannemer werd de capsule voorzichtig op de bodem gelegd. (foto 1316 of 1320) Het gat dichtmaken ging door de losse grond gelukkig een stuk makkelijker, het was in de bouwput waar niet veel wind stond ruim 30 graden.

Beloond

Het harde werk werd niet alleen beloond met een applaus van beide burgemeesters en alle aanwezigen De naam Putter is in Uitgeest niet alleen bekend van twee generaties bouwers, maar minstens zo bekend door de andere familietak, de ambachtelijke bakker. En dus had aannemer Putter voor de beide agenten een heerlijk Putter spijsbrood meegenomen. Omdat de bouw nu officieel is gestart kon ook de politievlag in top. Hiervoor was verkeersregelaar Ricardo Neeskens gevraagd. Ricardo is vaak vrijwilliger bij evenementen, ongevallen of andere incidenten waar hij helpt het verkeer in goede banen te leiden zodat politiemensen zich op de hulpverlening kunnen concentreren. Samen met een politieagent werd de vlag vastgemaakt en in top gehesen.

Na afloop van de ceremonie werd er nog even gezellig nagepraat en getoast op een voorspoedige bouw waarbij de politievlag in een zacht zomers windje in top wapperde. Volgens planning moet het nieuwe politiebureau eind juli 2024 worden opgeleverd.