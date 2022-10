Tien jaar reizen met R-net

Regio – Wie openbaar vervoer zegt in de Randstad, zegt R-net. De herkenbare grijs-rode bussen, trams en treinen vieren dit jaar hun 10-jarige jubileum samen met een omvangrijke groep dagelijkse reizigers. De komende jaren komen er nog meer lijnen bij. Het doel is om in 2028 door de hele Randstad hetzelfde, hoogwaardige openbaar vervoer te laten rijden.

Ontstaan in de Zuidtangent

R-net is ontstaan vanuit de Zuidtangent, een netwerk van snelle busbanen tussen Haarlem, Schiphol en Amsterdam. Het idee van hoogwaardig openbaar vervoer sloeg al snel aan, waardoor meer regio’s de mogelijkheden zagen. De grijs-rode huisstijl bleef behouden. De naam veranderde in R-net.

Jeroen Olthof, gedeputeerde Bereikbaarheid en Mobiliteit van de provincie Noord-Holland, blikt terug: “Wij zijn als provincie ooit gestart met R-net omdat we een steeds drukker wordende Randstad alleen bereikbaar kunnen houden met betrouwbaar openbaar vervoer. R-net vormt inmiddels een onmisbare schakel in de reisopties voor onze inwoners.” De originele lijn 300 tussen Amsterdam Bijlmer ArenA en Station Haarlem maakt overigens nog altijd deel uit van R-net.

Toekomst

Het aantal inwoners in de Randstad groeit hard. De mobiliteit moet meegroeien zonder dat dit veel ruimte kost of leidt tot extra uitstoot of overlast. Met ruim 80 lijnen, meer dan 2.500 ritten per dag en een uitvalpercentage van minder dan 1%, zorgt R-net al 10 jaar voor een leefbare en bereikbare Randstad. Frederik Zevenbergen, gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de provincie Zuid-Holland kijkt vooruit: “We willen inwoners meer keuzevrijheid geven in hoe ze reizen. De komende jaren versterken we R-net met meer lijnen, meer overstappunten en veilige, comfortabele haltes met voldoende fietsenstallingen.”

OV als basisbehoefte

Bij grootschalige nieuwe woningbouwprojecten in de Randstad is een R-net verbinding vaak een voorwaarde voordat er een schop de grond in gaat. Voor de wijk Valkenhorst in Katwijk wordt een aparte busbaan met twee nieuwe haltes toegevoegd aan de bestaande R-net lijn tussen Leiden en Katwijk.

Het dorp Lisserbroek in de gemeente Haarlemmermeer wordt de komende 20 jaar ongeveer drie keer zo groot met de ontwikkeling van 3.500 woningen in de wijken Lisserbroek Noord en Binnenturfspoor. De verbinding met Lisse, aan de overkant van de Ringvaart is belangrijk, omdat inwoners daar bijvoorbeeld werken, sporten of naar school gaan. De bestaande HOV-lijn tussen Noordwijk en Schiphol krijgt de komende jaren een nieuwe route langs Lisserbroek met eigen busbanen en een brug over de Ringvaart tussen Lisserbroek en Lisse.

Rit-rituelen

Reizen met R-net heeft vele voordelen. Veel reizigers hebben hun eigen gewoontes tijdens hun OV-reis. Speciaal voor het 10-jarig jubileum deelt R-net deze ‘Rit-rituelen’ met reizigers om hen te inspireren wat je allemaal kunt doen tijdens je comfortabele reis in het HOV, zie: www.rnet.nl/ritrituelen.