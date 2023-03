Theatergroep TOBO speelt ‘Carnage’

Bovenkerk – Theatergroep TOBO speelt op 24, 25 en 26 maart ’Carnage – God van de slachting’ van Yasmina Reza in het Noorddamcentrum in Amstelveen-Bovenkerk. Twee echtparen komen door een nogal pijnlijke gebeurtenis met elkaar in contact: de elfjarige zoon van het ene echtpaar slaat met een stok twee tanden uit de mond bij de zoon van het andere. De bijeenkomst in het huis van het slachtoffer dient ter verontschuldiging, een formaliteit. Geen probleem voor moderne, fatsoenlijke mensen. Of toch? Ze zijn alle vier succesvol, ontwikkeld, verstandig en politiek uiterst correct. Maar wat beschaafd, bijna vriendschappelijk begint, zal in een catastrofe eindigen. Hoe dun is het vliesje dat beschaving heet?

De Franse schrijfster Yasmina Reza schreef Le Dieu du Carnage in 2006. Inmiddels is dit successtuk verfilmd door Roman Polanski, in vele talen vertaald en door een enorm aantal gezelschappen gespeeld, ook in Nederland. Regisseur Jules Noyons zag verschillende versies, maar vond nooit dat de titel werd waargemaakt. In zijn versie bij Tobo streeft hij ernaar dat alsnog te doen.

Met: Manuela Ruhé, Leonore Tismeer, Margriet Berger en Carles Wolterman.

Regie: Jules Noyons. Rekwisiteur: Ruud Ruissaard. Regie-assistente: Lia Wezenbeek-Donicie. Souffleuse: Rina van der Meulen. Vechtinstructeur: Simon van Lammeren.

De voorstellingen op vrijdag en zaterdag beginnen om 20.15 uur, het zondagmiddag matinee om 14.00 uur. De toegang bedraagt 15 euro en tickets zijn verkrijgbaar via: http://www.toneelgroeptobo.nl/kaartverkoop/