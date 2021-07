Thamerlaan afgesloten tot en met eind augustus

Uithoorn – Er wordt hard gewerkt aan het Verkeersplan centrum Uithoorn. Het wordt een mooi centrum, maar voor inwoners, ondernemers en bezoekers is het ook even doorbijten. Momenteel wordt gewerkt aan fase 1b. In deze fase is de Thamerlaan tussen de Prinses Irenelaan en de Koningin Maximalaan afgesloten. Deze fase duurt nog tot eind augustus (week 36) Dit betekent dat ook in de zomervakantie de Thamerlaan is afgesloten en er omleidingen zijn ingesteld. Alle ondernemers in het centrum zijn bereikbaar. U blijft op de hoogte van de actuele omleidingen via www.uithoorn.nl/verkeersplanuithoorn, Google Maps en De BouwApp.