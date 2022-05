Thamen H1 stijgt 1 plaats op de ranglijst

Uithoorn – In de afgelopen week stonden er twee wedstrijden op het programma voor Thamen H1: woensdag 25 mei tegen Boekaniers en zondag 29 mei tegen Flying Petrels. Op woensdag wordt de wedstrijd aangevangen met een regenbui. Dat doet Thamen pitcher Hoekstra niets: hij weet de slagploeg van Boekaniers t/m de 3e inning tegen te houden. Thamen gaat in de eerste inning direct van start. De honkslagen van Van Hoek, Wawoe, M Schouten, Blonk en L Vogelaar zorgen direct voor 4 punten. Van Dalen slaat voor Boekaniers een driehonkslag en bereikt thuis in de 4e inning: 4-1.Thamen herpakt zich direct met een homerun voor Algra (de 2e in 2 wedstrijden) en ook Koole bereikt thuis op de honkslag van Van Hoek. In respectievelijk de 5e en 8e inning bereiken Verhoeff en Moos de thuisplaat voor Boekaniers en staat het 6-3. Thamen bouwt de marge verder uit, als Algra en L Vogelaar binnengeslagen worden door Koole én Algra scoort op een doorgeschoten bal. Verhoeff slaat Van Dalen nog binnen, maar het is niet genoeg. Thamen wint met 9-3 en komt binnen op de 4 plek in de stand.

De 4e plek op de ranglijst kan verstevigd worden als Thamen op zondag 29 mei wint van Flying Petrels. Wederom start Thamen met scoren als Koole binnen geslagen wordt door Groen en diezelfde Groen scoort op een doorgeschoten bal. Flying Petrels trekt de stand direct gelijk. W Colina slaat Nansink en Groenland binnen: 2-2. De opofferingsslag van Van Rekum brengt Wawoe binnen en Koole slaat een homerun voor de 4-2 in de 4e inning. Flying Petrels brengt de stand gelijk wanneer Nansink Eeman binnenslaat en De Voos Van Eis tot scoren brengt: 4-4. De 5 inning is een inning die Thamen graag uit de boeken schrapt. Flying Petrels scoort 9 (!) keer en brengt de stand op 4-13. De Thamen verdediging is eindelijk wakker en weet Flying Petrels van de 6e tot de 9e inning van het scoren te houden. Aan slag weet Thamen alleen niet genoeg punten bij elkaar te sprokkelen. M Schouten wordt nog binnengeslagen door L Vogelaar, Van Hoek door Groen en Van Rekum scoort op een doorgeschoten bal. De eindstand is daarmee 7-13 geworden in het voordeel van Flying Petrels. Thamen verlaat de 4e plek weer voor de 6e plek. Nog altijd 1 plek hoger dan een week geleden.