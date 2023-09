Team Sven Coster wint NK Regenboogzeilen

Door Theo van Mierlo

Aalsmeer – Nadat de Regenboogzeilers bij eerdere grote zeilweken dit seizoen door de weersomstandigheden al de nodige races hebben gemist, rees de vraag wat hen met het Nationaal Kampioenschap stond te wachten. Het kampioenschap stond afgelopen vrijdag tot en met zondag gepland om te verzeilen op de Grote Poel van de Westeinderplassen. Maar de weerberichten waren uiterst labiel. Weliswaar prachtig zomerweer, maar geen of nauwelijks enige wind. Zelf voor de prachtige Regenboog, de oudste Nederlandse eenheidsklasse en met de ballonfok erbij in totaal 70 vierkante meter tuigage snel op vaart te brengen nog een hele opgave. Dat bleek op vrijdag al direct: het comité kon de zeilers slechts een korte race aanbieden. Het team van Max Blom met de Regenboog 131 won voor de 87 van Peter Bijlard (KWV Loosdrecht). Daarna was het wachten en wachten. Maar zelfs enige wind van zee ‘s middags bleef uit.

Zaterdag bood de wind zich totaal niet aan, het water was een grote vlakte en nadat er bij het startschip de uitstel en infovlag werden gehesen, konden de zeilers terug naar de haven van Watersport Vereniging Aalsmeer worden gesleept om niet te verbranden onder de hete zon. Daar bleef het bij, ook laat in de middag geen zuchtje wind.

De kans om toch tot een geldig kampioenschap te komen was er zondag met een licht niet al te variabel briesje. Dan moesten er nog minstens drie geldige races worden verzeild. Maar bij een blijvend vriendelijk windje werden dat er zelfs vier, mede dankzij het ijverige comité onder leiding van Herman van der Meyden en Hans Tijsma om ettelijke keren de bovenboeien te verleggen en het kruisrak van de laatste race fiks in te korten. Het team van Sven Coster met Michiel Sluyters en Dirk Jan Lucas (KWV De Kaag) bouwde met de schitterend getuigde Regenboog 60 een constante serie op van 3, 2, 6 en 1 en won met 12 punten het kampioenschap. Tweede werd Max Blom met Boris Bulk en Boudewijn Beck (KWV De Kaag) met Regenboog 131. Met een serie van 1, 3, 3, en 6 en slechts een puntje verschil in het totaal. Frank Tol was uiteindelijk goed voor de derde totaalplek, hij scoorde met Ernst Jan en Boele Beukers aan boord weer twee punten meer. Race-overwinningen waren nog weggelegd voor team Andringa (150, KWS Sneek), team Kampschreur (140, KWV De Kaag) en opmerkelijk voor team Kraan (152, KWS Sneek).

Zeilers en organisatie (wedstrijdcomité, bar-commissie, parkeerwachters en alle vrijwilligers) konden dankbaar en opgelucht de gezellige prijsuitreiking door de Regenboogclub-voorzitter Leo Hartman meebeleven onder de prachtige vlaggenmast van de Aalsmeerse vereniging en uiteindelijk terugzien op een zeer geslaagd evenement.