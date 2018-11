Aalsmeer – De Slag om Aalsmeer is woensdag 14 november gespeeld in De Rietpluim, de brede school waar de RK Antonius en de OBS Kudelstaart gehuisvest zijn. Aan het bedrijvenspel, dat werd georganiseerd door de Lionsclubs Aalsmeer en Ophelia, deden totaal 23 teams mee.

Het was een bijzondere spannende en gezellige avond met ook nog eens een prachtige opbrengst. De Slag om Aalsmeer is gewonnen door Team Nieuwendijk. Even leek het er op dat Team Multi Supplies de overwinning opnieuw zou pakken, maar uiteindelijk bleken de heren van het autobedrijf meer punten bij elkaar te hebben verdiend.

SOS-kinderdorpen

De opbrengst van de Slag om Aalsmeer gaat naar twee goede doelen, SOS-kinderdorpen en Kinderboerderij Boerenvreugd. Topkop Ron Blaauw is ambassadeur van SOS-kinderdorpen en hield een mooi en informatief betoog over dit doel.

Het gaf de jury de tijd om alle punten bij elkaar te tellen om de winnaar te bepalen.

Kinderboerderij

Totaal heeft dit leuke bedrijfsspel, waarbij kennis wordt vereist van allerlei onderwerpen, een bedrag van liefst 8.400 euro opgeleverd. Een cheque van 6.720 euro is uitgereikt aan SOS-kinderdorpen en de Aalsmeerse kinderboerderij heeft een cheque van 1.680 euro gekregen om te besteden.

Alleen maar winnaars

De Lionsclubs Aalsmeer en Ophelia zijn trots op het verloop van de avond, zo laten zij weten op facebook. “De spanning was om te snijden, de sfeer geweldig.”

Alle deelnemers, sponsors en de gastheren van Antonius en de OBS, die zelf ook met teams meespeelden, worden tot slot bedankt: “Alleen maar winnaars, want we kunnen met recht allemaal trots zijn op de resultaten. Dank, dank, dank Aalsmeer! Dat hebben we toch maar effe mooi voor elkaar gekregen!”

Foto: Lions Aalsmeer. Team Nieuwendijk wint de Slag om Aalsmeer. Eeuwige roem voor een jaar…